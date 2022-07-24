Жоржиньо рассказал, как долго зазывал Кулибали в "Челси"

Калиду Кулибали и Жоржиньо Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что с прошлого года уговаривал Калиду Кулибали перейти к "синим".

На прошлой неделе "Челси" приобрел Кулибали у "Наполи" за 33 миллиона фунтов. Таким образом, Жоржиньо воссоединился с сенегальским защитником, с которым он вместе выступал за итальянский клуб.

По слова Жоржиньо, изначально его уговоры в отношении Кулибали были шуткой, но затем это переросло в нечто более серьезное.

"Когда я начал его уговаривать перейти в "Челси"? В прошлом году! Было много уговоров. Мы постоянно шутили: "Давай снова играть вместе, давай снова играть вместе". И когда мы увидели, что это может уже не быть шуткой, мы стали серьезнее".

"Я настаивал! Я такой: "Давай, переходи в "Челси". А он отвечал: "Да, мне бы хотелось". Прошло много времени, как мы играли вместе и делили раздевалку, поэтому я говорил ему: "Просто переходи", — цитирует Жоржиньо Daily Mirror.


Метки Жоржиньо, Кулибали, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2022 12:00

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  1. sausage 24.07.2022 12:42 # sausage
    Нормальный такой тандем - тормоз цз и никакой опорник. Видел бы Роман Аркадьевич эту шнягу...

    (ответить)

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