Жоржиньо рассказал, как долго зазывал Кулибали в "Челси"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что с прошлого года уговаривал Калиду Кулибали перейти к "синим".

На прошлой неделе "Челси" приобрел Кулибали у "Наполи" за 33 миллиона фунтов. Таким образом, Жоржиньо воссоединился с сенегальским защитником, с которым он вместе выступал за итальянский клуб.



По слова Жоржиньо, изначально его уговоры в отношении Кулибали были шуткой, но затем это переросло в нечто более серьезное.



"Когда я начал его уговаривать перейти в "Челси"? В прошлом году! Было много уговоров. Мы постоянно шутили: "Давай снова играть вместе, давай снова играть вместе". И когда мы увидели, что это может уже не быть шуткой, мы стали серьезнее".



"Я настаивал! Я такой: "Давай, переходи в "Челси". А он отвечал: "Да, мне бы хотелось". Прошло много времени, как мы играли вместе и делили раздевалку, поэтому я говорил ему: "Просто переходи", — цитирует Жоржиньо Daily Mirror.