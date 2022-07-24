МЮ потребует от Роналду назвать дату своего возвращения

Криштиану Роналду На следующей неделе "Манчестер Юнайтед" постарается внести ясность в ситуацию с нападающим Криштиану Роналду.

По "семейным причинам", как это объяснил "Юнайтед", Роналду до сих пор не приступил ке тренировкам с командой Эрика Тен Хага, хотя предполагается, что на самом деле это связано с желанием Криштиану уйти из клуба.

Между тем до первого для "красных дьяволов" матча нового сезона Премьер-Лиги — против "Брайтона" на "Олд Траффорд" 7 августа — остается всего две недели.

Как сообщает The Guardian, на предстоящей неделе "Юнайтед" потребует от Роналду прояснить, когда 37-летний португалец, который находится в Лиссабоне и готовится к новому сезону индивидуально, прибудет в Манчестер.

У Тен Хага остается все меньше времени, чтобы интегрировать Роналду в свои планы. Эрик не заинтересован в расставании с Криштиану и хочет, чтобы ветеран как можно скорее явился на базу.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 24.07.2022 12:44 # sausage
    Я так понимаю, манки и горазды от него избавиться уже, но вот проблема - никому не нужен.

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  2. beatles-red 24.07.2022 11:28 # beatles-red
    Ссать на клуб, где ты числишься в легендах. Достойно, достойно

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