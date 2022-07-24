МЮ потребует от Роналду назвать дату своего возвращения
На следующей неделе "Манчестер Юнайтед" постарается внести ясность в ситуацию с нападающим Криштиану Роналду.
По "семейным причинам", как это объяснил "Юнайтед", Роналду до сих пор не приступил ке тренировкам с командой Эрика Тен Хага, хотя предполагается, что на самом деле это связано с желанием Криштиану уйти из клуба.
Между тем до первого для "красных дьяволов" матча нового сезона Премьер-Лиги — против "Брайтона" на "Олд Траффорд" 7 августа — остается всего две недели.
Как сообщает The Guardian, на предстоящей неделе "Юнайтед" потребует от Роналду прояснить, когда 37-летний португалец, который находится в Лиссабоне и готовится к новому сезону индивидуально, прибудет в Манчестер.
У Тен Хага остается все меньше времени, чтобы интегрировать Роналду в свои планы. Эрик не заинтересован в расставании с Криштиану и хочет, чтобы ветеран как можно скорее явился на базу.
24.07.2022 11:00
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Я так понимаю, манки и горазды от него избавиться уже, но вот проблема - никому не нужен.
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Ссать на клуб, где ты числишься в легендах. Достойно, достойно
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