МЮ потребует от Роналду назвать дату своего возвращения

На следующей неделе "Манчестер Юнайтед" постарается внести ясность в ситуацию с нападающим Криштиану Роналду.

По "семейным причинам", как это объяснил "Юнайтед", Роналду до сих пор не приступил ке тренировкам с командой Эрика Тен Хага, хотя предполагается, что на самом деле это связано с желанием Криштиану уйти из клуба.



Между тем до первого для "красных дьяволов" матча нового сезона Премьер-Лиги — против "Брайтона" на "Олд Траффорд" 7 августа — остается всего две недели.



Как сообщает The Guardian, на предстоящей неделе "Юнайтед" потребует от Роналду прояснить, когда 37-летний португалец, который находится в Лиссабоне и готовится к новому сезону индивидуально, прибудет в Манчестер.



У Тен Хага остается все меньше времени, чтобы интегрировать Роналду в свои планы. Эрик не заинтересован в расставании с Криштиану и хочет, чтобы ветеран как можно скорее явился на базу.