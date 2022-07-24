Мерсон видит в Уайте нового капитана "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что новым капитаном "канониров" должен стать защитник Бен Уайт.

Этим летом главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете предстоит назначить нового капитана, потому что носивший повязку во второй половине сезона Александр Лакасетт ушел свободным агентом в "Лион".



Несмотря на то, что Уайт, купленный прошлым летом у "Брайтона" за 50 миллионов фунтов, не входит в так называемую "группу лидеров" Артеты, Мерсон считает 24-летнего англичанина подходящим кандидатом на столь ответственную роль.



"Арсеналу" предстоит выбрать нового капитана на следующий сезон, и я думаю, это, наверное, будет Бен Уайт. Им нужен игрок, который сможет вести партнеров за собой с помощью своей игры, и Уайт годится для этого", — сообщил Мерсон Sports Keeda.