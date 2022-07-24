Гвардиола объяснил, почему "Сити" продал Зинченко, Жезуса и Стерлинга
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его клуб продал Александра Зинченко, Габриэля Жезуса и Рахима Стерлинга.
Этим летом "Сити" проводил Зинченко и Жезуса в "Арсенал" за 32 и 45 миллионов фунтов, соответственно. А Стерлинг перебрался в "Челси" по сделке стоимостью 50 млн. фунтов.
По словам Гвардиолы, со всеми тремя "горожане" расстались в хороших отношениях. Хосеп в очередной раз не стал удерживать игроков, которые не чувствовали себя счастливыми на "Этихад".
"Нет, их уход не был заранее предопределенным, потому что я был невероятно доволен Габриэлем, Алексом и Рахимом. Это не было бы проблемой, если бы они остались здесь. В прошлом году они доказали, насколько хороши могут быть".
"Но порой игроки хотят больше, а клуб чувствует, что это правильный момент (для их продажи). Но важнее всего то, что они уходят довольными клубом и тем, чего добились здесь".
"Их трансферы случились, потому что они очень хороши. Они в самом расцвете сил, это их лучшие годы. Поэтому они имеют рыночную стоимость".
"Челси" и "Арсенал" заплатили справедливые деньги. И переговоры прошли идеально, как сказал мне Чики (Бегиристайн). Переговоры были хорошими с обеих сторон и по-настоящему дружелюбными", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
24.07.2022 09:00
Просмотров: 2669
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не соврал лишь в "а клуб чувствует, что это правильный момент (для их продажи)
Источник: http://fapl.ru/posts/94520/";
(ответить)
в итоге это его погубит, надеется на новичков которые не факт что отыграют на уровне, при этом сплавил жезуса который как вингер принес ему столько очков
(ответить)
Пеп всех любит у него все хорошо, какой-то слащавый весь, подкрашенный... одно слово - румын.
(ответить)
Кому интересны объяснения лысого шарлатана, который радуется тому, что с клуба сняли обвинения ввиду истечения срока давности, а не за отсутствием состава нарушения
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий