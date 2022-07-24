Гвардиола объяснил, почему "Сити" продал Зинченко, Жезуса и Стерлинга

Александр Зинченко и Габриэль Жезус Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его клуб продал Александра Зинченко, Габриэля Жезуса и Рахима Стерлинга.

Этим летом "Сити" проводил Зинченко и Жезуса в "Арсенал" за 32 и 45 миллионов фунтов, соответственно. А Стерлинг перебрался в "Челси" по сделке стоимостью 50 млн. фунтов.

По словам Гвардиолы, со всеми тремя "горожане" расстались в хороших отношениях. Хосеп в очередной раз не стал удерживать игроков, которые не чувствовали себя счастливыми на "Этихад".

"Нет, их уход не был заранее предопределенным, потому что я был невероятно доволен Габриэлем, Алексом и Рахимом. Это не было бы проблемой, если бы они остались здесь. В прошлом году они доказали, насколько хороши могут быть".

"Но порой игроки хотят больше, а клуб чувствует, что это правильный момент (для их продажи). Но важнее всего то, что они уходят довольными клубом и тем, чего добились здесь".

"Их трансферы случились, потому что они очень хороши. Они в самом расцвете сил, это их лучшие годы. Поэтому они имеют рыночную стоимость".

"Челси" и "Арсенал" заплатили справедливые деньги. И переговоры прошли идеально, как сказал мне Чики (Бегиристайн). Переговоры были хорошими с обеих сторон и по-настоящему дружелюбными", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Арсенал, Гвардиола, Жезус, Зинченко, Манчестер Сити, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.07.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2669

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 24.07.2022 10:54 # closer
    Не соврал лишь в "а клуб чувствует, что это правильный момент (для их продажи)

    Источник: http://fapl.ru/posts/94520/";

    (ответить)

  2. tursa 24.07.2022 09:55 # tursa
    в итоге это его погубит, надеется на новичков которые не факт что отыграют на уровне, при этом сплавил жезуса который как вингер принес ему столько очков

    (ответить)

  3. sausage 24.07.2022 09:28 # sausage
    Пеп всех любит у него все хорошо, какой-то слащавый весь, подкрашенный... одно слово - румын.

    (ответить)

  4. apl-nash 24.07.2022 09:23 # apl-nash
    Кому интересны объяснения лысого шарлатана, который радуется тому, что с клуба сняли обвинения ввиду истечения срока давности, а не за отсутствием состава нарушения

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: