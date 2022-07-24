Эду намекает, что "Арсенал" не закончил покупать

Технический директор "Арсенала" Эду заявил, что его клуб не спешит уходить с трансферного рынка.

Этим летом "Арсенал" пока потратил больше всех в Премьер-Лиге, укрепив свой состав Мэттом Тернером, Александром Зинченко, Фабиу Виейра, Маркиньосом и Габриэлем Жезусом.



Однако в трансферном бюджете "канониров" еще остались деньги, и Эду готов караулить подходящие возможности.



"Я доволен, но сложно сказать, насколько мы близки к окончательному варианту состава, потому что нам все еще нужно проделать большую работу, а трансферное окно находится в разгаре, и всякое может случиться".



"Мы должны быть по-настоящему сосредоточены и готовы к каждой ситуации. Могут появиться кое-какие возможности, другие клубы могут обратиться к нам насчет аренды или покупки игроков".



"Мы просто должны быть на чеку, и я думаю, мы готовы практически ко всему", — сообщил Эду официальному веб-сайту "Арсенала".