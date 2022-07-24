Джеррард: "Карлос и Камара предпочли "Виллу" клубам из Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что его новички Диего Карлос и Бубакар Камара имели варианты с клубами из Лиги Чемпионов этим летом.

Ранее этим летом "Вилла" купила Карлоса из "Севильи" за 30 миллионов фунтов и подписала свободным агентом Камара из "Марселя".



Джеррард чувствует, что это реальное усиление для его команды, и радуется, что Диего и Бубакар выбрали именно "Виллу" при наличии других предложений.



"Это большая удача для нашего клуба — привлечь игроков, которые имели варианты, чтобы играть в Лиге Чемпионов".



"С моей стороны не было смысла приглашать игроков, которые не позволили бы нам продвинуться вперед. Я не хотел приглашать игроков только для количества. Я хотел игроков, которые достаточно хороши для стартового состава и могут делать разницу".



"Диего будет нашим гигантом и лидером в обороне. Это можно было сразу увидеть, а Камара добавит нам стиля и разнообразия в передачах, чего, как мне казалось, нам не хватало", — цитирует Джеррарда Daily Mail.