Джеррард: "Карлос и Камара предпочли "Виллу" клубам из Лиги Чемпионов"
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что его новички Диего Карлос и Бубакар Камара имели варианты с клубами из Лиги Чемпионов этим летом.
Ранее этим летом "Вилла" купила Карлоса из "Севильи" за 30 миллионов фунтов и подписала свободным агентом Камара из "Марселя".
Джеррард чувствует, что это реальное усиление для его команды, и радуется, что Диего и Бубакар выбрали именно "Виллу" при наличии других предложений.
"Это большая удача для нашего клуба — привлечь игроков, которые имели варианты, чтобы играть в Лиге Чемпионов".
"С моей стороны не было смысла приглашать игроков, которые не позволили бы нам продвинуться вперед. Я не хотел приглашать игроков только для количества. Я хотел игроков, которые достаточно хороши для стартового состава и могут делать разницу".
"Диего будет нашим гигантом и лидером в обороне. Это можно было сразу увидеть, а Камара добавит нам стиля и разнообразия в передачах, чего, как мне казалось, нам не хватало", — цитирует Джеррарда Daily Mail.
24.07.2022 07:00
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