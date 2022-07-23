Клопп заявил, что "Ливерпуль" закончил с приобретениями
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что больше не ожидает приобретений этим летом.
Этим летом "Ливерпуль" приобрел нападающего Дарвина Нуньеса из "Бенфики" за 85 миллионов фунтов, вингера Фабиу Карвалью из "Фулхэма" за 7.7 фунтов, защитника Калвина Рэмси из "Абердина" за 6.7 млн. фунтов.
До закрытия трансферного окна остается более месяца, однако только форс-мажор может подтолкнуть "красных" к дальнейшим покупкам.
"До тех пор, пока у нас не будет травм или продаж игроков, наш состав укомплектован. Надеюсь, ни того, ни другого не случится, поэтому болельщики "Ливерпуля" могут сосредоточиться на прочих вещах", — сообщил Клопп Sky Sports.
23.07.2022 23:00
Просмотров: 268
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Добро пожаловать в борьбу за БИГ 4...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий