Конте обвинил Нагельсманна в неуважении после слов о Кейне

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте обвинил своего коллегу Юлиана Нагельсманна из "Баварии" в неуважении после комментариев насчет нападающего "шпор" Харри Кейна.

Ранее днем Нагельсманн выступил с похвалой в адрес Кейна, назвав того "блестящим игроком", способным "забить много голов в Бундеслиге". Юлиан призвал подождать и посмотреть, что случится в плане предполагаемого интереса "Баварии" к Харри.



Столь откровенное заигрывание с капитаном сборной Англии совсем не понравилось Конте. Антонио признается, что он сам так бы никогда не поступил.



"Я тот тренер, который не говорит об игроках из других команд".



"Ситуация в "Тоттенхэме" очень ясна. У клуба очень ясный план. И Харри является частью проекта, очень важной частью проекта".



"В то же время, повторюсь, мне не нравится говорить об игроках из другого клуба. Если я что-нибудь захочу, я пойду и поговорю со своим клубом, а не через медиа. Думаю, это слегка неуважительно со стороны другого клуба. Я так не поступаю. Я так не поступаю с чужими игроками", — цитирует Конте The Telegraph.