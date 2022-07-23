Эдегор готов к капитанству в "Арсенале"
Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор подтвердил свою готовность стать новым капитаном "канониров".
Согласно слухам, Эдегор является главным претендентом на то, чтобы получить капитанскую повязку, которую в прошлом сезоне в основном носили Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт, уже покинувшие "Арсенал".
Будучи капитаном в сборной Норвегии, 23-летний Эдегор готов к этой ответственности, но оставляет выбор за главным тренером "канониров" Микелем Артетой.
"Это не то, о чем я думаю. Я думаю о будущем, о том, чтобы сделать его как можно лучше, поэтому давайте посмотрим. Я всегда наслаждаюсь ответственностью. Я капитан в своей сборной, и это приятный опыт, которым я наслаждаюсь".
"Я ничего не знаю о ситуации здесь. Думаю, это вопрос для Микеля и для клуба, но если он попросит меня стать капитаном, я с радостью сделаю это", — приводит слова Эдегора Daily Mirror.
23.07.2022 21:00
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