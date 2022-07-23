Моуриньо хочет забрать Байи в "Рому"

Эрик Байи и Жозе Моуриньо Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет забрать защитника "Манчестер Юнайтед" Эрика Байи в итальянский клуб.

Несмотря на подписанный в прошлом году новый контракт, Байи в полной мере не оправдал ожиданий после своего перехода из "Вильярреала" за 34 миллиона фунтов шесть лет назад.

Сейчас "Юнайтед" завершает приобретение Лисандро Мартинеса из "Аякса", что только подталкивает Эрика к отъезду из Манчестера.

Как сообщает Daily Mirror, Байи может быть доступен для трансфера менее чем за 10 млн. фунтов, и "Рома" уже проявила интерес к 28-летнему ивуарийцу, который за пять последних сезонов сыграл только 45 матчей в Премьер-Лиге.


Метки Байи, Манчестер Юнайтед, Рома

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2022 20:00

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  1. redevil777 23.07.2022 20:58 # redevil777
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