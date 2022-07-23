Тен Хаг раскритиковал игроков МЮ за потерю концентрации

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг раскритиковал свою команду после упущенной победы в товарищеском матче против "Астон Виллы".

Ранее в субботу "Юнайтед" сыграл с "Виллой" вничью 2:2 в Австралии, оба своих гола пропустив после перерыва.



И хотя это лишь предсезонный матч, Тен Хаг был крайне строг со своими подопечными после финального свистка. Игра "красных дьяволов" во втором тайме совершенно не устраивает Эрика.



"Ясно, что у нашей команды случился провал. Первый там мы провели по-настоящему хорошо. Думаю, мы контролировали игру, играли в хороший футбол с хорошими переходами".



"Мы много открывались за спиной у защитников, забили отличные голы и ушли на перерыв при счете 2:0. А затем мы утратили концентрацию. Возможно, парни устали, но это никогда не может быть оправданием".



"Они должны проявлять себя, а во втором тайме этого не было. Но первый тайм был по-настоящему хорош".



"Дело в концентрации. Я не хочу искать оправданий в состоянии газона или погоде. Мы должны проявлять себя, какие бы ни были обстоятельства".



"Непозволительно терять концентрацию, но я рад, что могу сказать им это сейчас, пока сезон не начался".



"Выходя из раздевалки (на второй тайм), ты должен придерживаться плана на игру, сохранять концентрацию и продолжать проявлять себя, а мы этого не сделали", — цитирует Тен Хага The Independent.