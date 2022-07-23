Тен Хаг раскритиковал игроков МЮ за потерю концентрации

Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг раскритиковал свою команду после упущенной победы в товарищеском матче против "Астон Виллы".

Ранее в субботу "Юнайтед" сыграл с "Виллой" вничью 2:2 в Австралии, оба своих гола пропустив после перерыва.

И хотя это лишь предсезонный матч, Тен Хаг был крайне строг со своими подопечными после финального свистка. Игра "красных дьяволов" во втором тайме совершенно не устраивает Эрика.

"Ясно, что у нашей команды случился провал. Первый там мы провели по-настоящему хорошо. Думаю, мы контролировали игру, играли в хороший футбол с хорошими переходами".

"Мы много открывались за спиной у защитников, забили отличные голы и ушли на перерыв при счете 2:0. А затем мы утратили концентрацию. Возможно, парни устали, но это никогда не может быть оправданием".

"Они должны проявлять себя, а во втором тайме этого не было. Но первый тайм был по-настоящему хорош".

"Дело в концентрации. Я не хочу искать оправданий в состоянии газона или погоде. Мы должны проявлять себя, какие бы ни были обстоятельства".

"Непозволительно терять концентрацию, но я рад, что могу сказать им это сейчас, пока сезон не начался".

"Выходя из раздевалки (на второй тайм), ты должен придерживаться плана на игру, сохранять концентрацию и продолжать проявлять себя, а мы этого не сделали", — цитирует Тен Хага The Independent.


Метки Астон Виллой, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2022 19:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 23.07.2022 19:57 # high-malvern
    Начало конца Тен Хага. Хватило запала только на парочку предсезонных матчей, и то к концу уже устали...

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  2. arhangel777 23.07.2022 19:10 # arhangel777
    Ну вот, возвращается всем известный и родной МЮ! Первые пару матчей для галочки выиграли а теперь можно и расслабиться до следующего нового тренера)))

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