Нагельсманн не исключает переход Кейна в "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн не стал исключать переход нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

На текущей неделе появилась информация, что "Бавария", едва проводившая Роберта Левандовски в "Барселону", обратилась к Кейну с прицелом на следующее лето.



Нагельсманн считает, что Кейн великолепно бы подошел для "Баварии" и немецкого футбола, но в то время Юлиан понимает, насколько сложно его клубу было бы договориться с "Тоттенхэмом".



"Он стоит очень дорого, и это проблема. Но он блестящий игрок — один из двух-трех, кто способен сыграть и центрального нападающего, и 10-го номера. Он очень силен, блестяще владеет свой головой и обеими ногами".



"Он способен забить много голов в Бундеслиге. Я не знаю его цену, но "Баварии" было бы очень тяжело заполучить его".



"Давайте посмотрим, что случится в будущем", — цитирует Нагельсманна talkSPORT.