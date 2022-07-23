Вингер "Арсенала" Николя Пепе может перейти в "Ньюкасл" этим летом.

Этим летом "Ньюкасл" ведет поиски усиления своей атакующей линии, однако борьбу за свой цель номер один в лице Уго Экитике проиграл ПСЖ.



Как сообщает Daily Mirror, запасным вариантом для "сорок" может стать Пепе, который находится в поисках нового пристанища, не сумев толком заиграть за три своих сезона на "Эмирейтс".



Ожидается, что суммы в 25 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения игрока сборной Кот-д'Ивуара, забившего 27 голов и отдавшего 21 результативную передачу в своих 112 матчах за "канониров".



Интерес к Пепе также проявляет "Севилья", однако испанский клуб готов заплатить только 15 млн. фунтов за Николя.