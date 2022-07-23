Тухель не верит, что Вернер хочет уйти из "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель не верит, что нападающий Тимо Вернер хочет уйти из клуба.

На днях Вернер выразил недовольство количеством игрового времени в "Челси", что было воспринято как намек на возможный отъезд Тимо со "Стэмфорд Бридж".



Sky Deutschland подтверждает, что Вернер надеется сменить клуб этим летом, однако своему наставнику и соотечественнику 26-летний немец пока ничего такого не говорил.



"Хочет ли Вернер уйти из "Челси"? Я так не думаю, я ничего не знаю об этом. Тимо не говорил мне этого. Думаю, он хочет проявить себя в "Челси". Он все еще должен кое-что доказать", — сообщил Тухель Sky Sports.