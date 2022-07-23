Кайл Уолкер: "Конкуренция сделала меня лучше"

Крайний защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что только приветствует конкуренцию.

Оголив левый фланг обороны продажей Александра Зинченко, сейчас "Сити" пытается купить другого левого защитника. В случае успеха Жоау Канселу сможет вернуться на противоположный край, где обычно играет Уолкер.



Однако 32-летний англичанин уже давно привык к конкуренции и тем высоким требованиям, которые предъявляет своим игрокам главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.



"Здесь у тебя не бывает выходных. Если ты устроишь себе выходной, это обнаружат. Если это обнаружат на тренировках, ты не будешь играть".



"Я чувствую себя великолепно. Если бы вы сказали мне 21-летнему, что в 32 года я буду играть в Премьер-Лиге на уровне, на котором играю, я бы не поверил. Вел ли я тогда другой образ жизни? Да, один миллион процентов".



"Сейчас я слежу за собой так, насколько это только возможно. Я чувствую, что здоров и в форме, я по-прежнему быстр и резок. Я хочу учиться. Конкуренция сделала меня лучше, заставила адаптироваться и больше изучить игру".



"Все мы можем играть в Премьер-Лиге, но эти лишние 10 процентов являются разницей между хорошим крайним защитником и крайним защитником мирового уровня".



"Думаю, это — в голове. Я имею ввиду умение сохранять концентрацию на игре. Потому что ты тренируешься только полтора часа в день. Ты должен посвящать себя игре", — цитирует Уолкера Daily Mail.