Кайл Уолкер: "Конкуренция сделала меня лучше"

Кайл Уолкер Крайний защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что только приветствует конкуренцию.

Оголив левый фланг обороны продажей Александра Зинченко, сейчас "Сити" пытается купить другого левого защитника. В случае успеха Жоау Канселу сможет вернуться на противоположный край, где обычно играет Уолкер.

Однако 32-летний англичанин уже давно привык к конкуренции и тем высоким требованиям, которые предъявляет своим игрокам главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

"Здесь у тебя не бывает выходных. Если ты устроишь себе выходной, это обнаружат. Если это обнаружат на тренировках, ты не будешь играть".

"Я чувствую себя великолепно. Если бы вы сказали мне 21-летнему, что в 32 года я буду играть в Премьер-Лиге на уровне, на котором играю, я бы не поверил. Вел ли я тогда другой образ жизни? Да, один миллион процентов".

"Сейчас я слежу за собой так, насколько это только возможно. Я чувствую, что здоров и в форме, я по-прежнему быстр и резок. Я хочу учиться. Конкуренция сделала меня лучше, заставила адаптироваться и больше изучить игру".

"Все мы можем играть в Премьер-Лиге, но эти лишние 10 процентов являются разницей между хорошим крайним защитником и крайним защитником мирового уровня".

"Думаю, это — в голове. Я имею ввиду умение сохранять концентрацию на игре. Потому что ты тренируешься только полтора часа в день. Ты должен посвящать себя игре", — цитирует Уолкера Daily Mail.


Метки Манчестер Сити, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. skylake 23.07.2022 15:39 # skylake
    Сколько сижу на этом сайте и тут в новостях постоянно Уокера называют Уолкером лол

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  2. true-manc 23.07.2022 15:06 # true-manc
    До сих пор лучший английский правый защитник

    КОРОЛЬ!!!

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