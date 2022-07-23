Три клуба Премьер-Лиги сражаются за Корне

Три клуба Премьер-Лиги сражаются за вингера "Бернли" Максвела Корне.

Корне присоединился к "Бернли" только прошлым летом, перебравшись из "Лиона" за 15 миллионов фунтов, однако вылет "бордовых" из Премьер-Лиги делает Максвела доступным для трансфера за 17.5 млн. фунтов.



Как сообщает Daily Mail, на руках у "Бернли" уже есть два идентичных предложения — от "Эвертона" и "Фулхэма", которые готовы взять Корне в аренду за 5 млн. фунтов с последующим выкупом за 20 млн. фунтов.



Однако теперь в борьбу за 25-летнего ивуарийца вступил "Ноттингем Форест", который чрезвычайно активен на трансферном рынке в преддверии своего дебютного сезона в Премьер-Лиге.



А вот нападающего "Уотфорда" Эммануэля Денниса "лесники" покупать не будут.