"Челси" и "Тоттенхэм" интересуются Сен-Максименом
"Челси" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к вингеру "Ньюкасла" Аллану Сен-Максимену.
Сен-Максимен был одним из лучших игроков "Ньюкасла" в прошлом сезоне, забив пять голов и отдав пять результативных передач в рамках Премьер-Лига.
Сейчас Аллан оценивается в 40 миллионов фунтов, и его продажа может быть вынужденной мерой, чтобы "сороки" смогли позволить себе дальнейшие приобретения вроде Муссы Диаби из "Байера" или Александера Исака из "Реал Сосьедад".
Как сообщает The Northern Echo, "Ньюкасл" находится в ожидании предложений по Сен-Максимену, и два лондонских клуба значатся среди претендентов на 25-летнего француза.
23.07.2022 13:00
Просмотров: 461
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А где же покупки от мешков из Ньюкасла?
(ответить)
Как сообщает Спид-Инфо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий