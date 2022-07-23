"Челси" и "Тоттенхэм" интересуются Сен-Максименом

"Челси" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к вингеру "Ньюкасла" Аллану Сен-Максимену.

Сен-Максимен был одним из лучших игроков "Ньюкасла" в прошлом сезоне, забив пять голов и отдав пять результативных передач в рамках Премьер-Лига.



Сейчас Аллан оценивается в 40 миллионов фунтов, и его продажа может быть вынужденной мерой, чтобы "сороки" смогли позволить себе дальнейшие приобретения вроде Муссы Диаби из "Байера" или Александера Исака из "Реал Сосьедад".



Как сообщает The Northern Echo, "Ньюкасл" находится в ожидании предложений по Сен-Максимену, и два лондонских клуба значатся среди претендентов на 25-летнего француза.