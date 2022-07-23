Де Хеа хочет, чтобы лучшим игроком МЮ был кто-нибудь другой

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа надеется, что в новом сезоне кто-нибудь отберет у него звание лучшего игрока команды.

В девяти последних сезонах Де Хеа четырежды получал официальную награду имени сэра Мэтта Басби как лучшему игроку "Юнайтед", включая кампанию 2021/22.



В свое время Жозе Моуриньо, бывший наставник "красных дьяволов", выразил мысль, что признание голкипера лучшим игроком говорит о больших проблемах в клубе, и Де Хеа с этим соглашается.



"Да, я совершенно согласен. Это хорошо для меня, и мне нравится получать награды, но я совершенно согласен с его словами. Это должен быть нападающий или полузащитник. Надеюсь, в новом сезоне это будет другой игрок".



"Мы не можем снова выступить так же, потому что это была катастрофа. Я правда надеюсь, что мы будем играть лучше. Это было очень тяжело, временами постыдно. Некоторые матчи были хаосом. Это было больно, неприемлемо. Иногда тебе нужно вытерпеть боль, чтобы что-нибудь преодолеть", — цитирует Де Хеа The Guardian.