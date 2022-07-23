Райса "раздражают" спекуляции насчет своего будущего

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс признался, что испытывает раздражение от спекуляций насчет своего будущего.

Своей блестящей игрой в прошлом сезоне Райс привлек внимание ряда больших клубов Премьер-Лиги, причем прессе спекулирует о том, что продажа Деклана может принести "Вест Хэму" 100-150 миллионов фунтов.



23-летний англичанин предпочитает сохранять концентрацию на футболе, но в то же время не может отрицать, что постоянный поток лжи действует ему на нервы.



"Каждый знает, каковы мои отношения с игроками, с тренером здесь. Я никогда не жаловался, и каждый раз, надевая футболку и выходя на поле, я выкладываюсь на 100 процентов, а дальше покажет игра".



"Я не могу контролировать это. Я лишь выхожу на поле и стараюсь быть как можно более классным игроком, и это единственное, что я контролирую".



"Когда с твоим именем ассоциируют такого рода цифры, это раздражает. Ты совершенно не можешь контролировать это, но порой ты видишь и читаешь вещи, которые не хочешь слышать, потому что они не соответствуют истине".



"Я всегда говорил, что нет смысла обсуждать что-либо, пока это не случилось, потому что я игрок "Вест Хэма", у меня есть контракт с "Вест Хэмом", и я всегда буду уважать это".



"Я знаю, что буду капитаном "Вест Хэма" в этом сезоне, и это честь для меня", — сообщил Райс Sky Sports.