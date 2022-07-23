Фернандешу не терпится сыграть вместе с Эриксеном

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что ему не терпится сыграть вместе с Кристианом Эриксеном.

Ранее в июле Эриксен заключил контракт до 2025 года с "Юнайтед". Несмотря на то, что Кристиан является конкурентом Фернандеша по позиции, Бруну рад приходу 30-летнего датчанина.



"Я всегда учусь у игроков, которые действуют на схожих с моей позициях, и я думаю, он был удивительным игроком в прошлом".



"И даже в прошлом сезоне в "Брентфорде", он был удивителен. Думаю, в его лице мы получили такого классного игрока".



"Мне не терпится поиграть вместе с ним, потому что, думаю, лучшие игроки заставляют тебя играть лучше, заставляют тебя прибавлять".



"Поэтому я предвкушаю, как буду учиться у него, и я надеюсь помочь ему, чем смогу", — цитирует Фернандеша talkSPORT.