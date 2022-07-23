Зинченко рассказал, что болеет за "Арсенал" с детства

Новичок "Арсенала" Александр Зинченко заявил, что болеет за "канониров" с детства и надеется выигрывать трофеи с лондонским клубом.

Накануне "Арсенал" завершил приобретение Зинченко у "Манчестер Сити" за 32 миллиона фунтов. Александр оставил клуб, где он завоевал 10 трофеев в течение шести лет.



Однако 25-летний украинец по-прежнему полон амбиций и радуется, что пошел по стопам легендарных Тьерри Анри и Сеска Фабрегаса.



"Во-первых, я бы хотел сказать, что это исполнение моей детской мечты, потому что ребенком я был большим фанатом "Арсенала". Я просто наслаждался теми матчами, тем "Арсеналом" времен Тьерри Анри и молодого Сеска Фабрегаса. Так я начал любить этот клуб, поэтому я в восторге, и мне не терпится сыграть за этот удивительный клуб".



"Я готов к новому вызову. Я здесь не для того, чтобы тратить впустую свое время и время "Арсенала", потому что этот клуб всегда впереди каждого. Я здесь ради больших достижений, и я надеюсь, мы сможем выиграть трофеи. Надеюсь, мы будем сражаться за победу в каждом турнире, в котором участвуем. Даже в прошлом сезоне — я смотрел матчи "Арсенала" и не думал, что все так закончится, понимаете? Эта команда растет так быстро, и я думаю, время пришло. Пришло время постараться изо всех сил и добиться чего-нибудь важного", — сообщил Зинченко официальному веб-сайту "Арсенала".