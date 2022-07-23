Тренер "Аякса" исключает уход Антони

Главный тренер "Аякса" Альфред Шредер исключил переход вингера Антони в "Манчестер Юнайтед".

Накануне появилась информация, что агент Антони отправился в Манчестер на переговоры с "Юнайтед" об условиях личного контракта.



Однако Шредер, чья новая команда и так лишилась Себастьяна Алле, Лисандро Мартинеса и Нуссаира Мазрауи, ожидает сохранить 22-летнего бразильца.



"Я правда думаю, что он останется. Конечно, мы продали уже много игроков. Подобное случалось в последние годы".



"Также мы и купили игроков. Мы продали так много игроков, что я не ожидаю ухода кого-либо еще. Если мы продадим еще одного ключевого игрока, это не будет хорошо для нас", — сообщил Шредер ESPN.