Тренер "Аякса" исключает уход Антони
Главный тренер "Аякса" Альфред Шредер исключил переход вингера Антони в "Манчестер Юнайтед".
Накануне появилась информация, что агент Антони отправился в Манчестер на переговоры с "Юнайтед" об условиях личного контракта.
Однако Шредер, чья новая команда и так лишилась Себастьяна Алле, Лисандро Мартинеса и Нуссаира Мазрауи, ожидает сохранить 22-летнего бразильца.
"Я правда думаю, что он останется. Конечно, мы продали уже много игроков. Подобное случалось в последние годы".
"Также мы и купили игроков. Мы продали так много игроков, что я не ожидаю ухода кого-либо еще. Если мы продадим еще одного ключевого игрока, это не будет хорошо для нас", — сообщил Шредер ESPN.
23.07.2022 08:00
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На кой ражна ему этот МЮ?
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