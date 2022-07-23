Тухель не спешит отпускать Аспиликуэту в "Барселону"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал понять, что не хочет отпускать своего капитана Сесара Аспиликуэту в "Барселону".

В данный момент "Челси" находится на пороге приобретения защитника "Севильи" Жюля Кунде, и английская пресса ожидает, что этот трансфер даст зеленый свет к переходу Аспиликуэты в "Барселону".



Тухель с пониманием относится к желанию Сесара вернуться на родину, но в то же время считает, что это было бы не в интересах лондонского клуба.



"Я пониманию его желания, его беспокойства, его мысли насчет своей карьеры и своей личной жизни, но в то же время он наш капитан, капитан с большой буквы, легенда и победитель".



"Будучи тренером, я не вижу большого количества причин, чтобы отказываться от всех сильных качеств, которым он обладает", — сообщил Тухель Sky Sports.