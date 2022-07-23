"Арсенал" предложил новый контракт Сака

"Арсенал" предложил своему вингеру Букайо Сака новый контракт с увеличенной минимум вдвое зарплатой.

20-летний Сака был одним из лучших игроков "Арсенала" в прошлом сезоне, забив 11 голов и отдав семь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



Своей игрой Букайо привлек интерес целого ряда больших клубов, включая "Манчестер Сити", которым известно, что вингер сборной Англии уже вступил в свой предпоследний год по действующему контракту.



Однако "канониры" совершенно не заинтересованы в расставании с оцениваемым в 100 миллионов фунтов Сака и уже работает над новой сделкой со своим юным дарованием.



Как сообщает Daily Mail, в свете интереса к Сака других клубов "Арсенал" ускорился в переговорах и сделал Букайо предложение, предусматривающее повышение его текущей зарплаты в 70,000 фунтов в неделю минимум вдвое.



В данный момент "Арсенал" ждет официального ответа от Сака, который, согласившись, смог бы стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды Микеля Артеты. Правда, Томас Партей и Габриэль Жезус зарабатывают все равно больше — около 200,000 фунтов в неделю.