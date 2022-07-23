"Бавария" обратилась к Кейну
"Бавария" установила контакт с лагерем нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Этим летом "Бавария" лишилась Роберта Левандовски, который едва завершил свой переход в "Барселону" за 42.5 млн. фунтов.
Как сообщает Bild, как раз Кейна чемпионы Бундеслиги и присмотрели на замену Левандовски, однако трансфер Харри этим летом выглядит проблематичным.
"Бавария" надеется оформить покупку Кейна следующим летом, когда у Кейна останется только 12 месяцев по контракту со "шпорами". Однако предварительные переговоры с Харри клуб из Мюнхена решил провести уже сейчас.
Сообщается, что "Бавария" получила "позитивный отклик" от представителей 28-летнего капитана сборной Англии, чей переезд в Германии гарантировал бы ему трофеи.
23.07.2022 00:05
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Проиграть почти всю карьеру в Англии, а взять только пару гарантированных чашек в Германии не предел мечтаний конечно. Доигрывал бы в ттх уже, вдруг зацепил бы чего.
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