"Бавария" обратилась к Кейну

Харри Кейн "Бавария" установила контакт с лагерем нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Этим летом "Бавария" лишилась Роберта Левандовски, который едва завершил свой переход в "Барселону" за 42.5 млн. фунтов.

Как сообщает Bild, как раз Кейна чемпионы Бундеслиги и присмотрели на замену Левандовски, однако трансфер Харри этим летом выглядит проблематичным.

"Бавария" надеется оформить покупку Кейна следующим летом, когда у Кейна останется только 12 месяцев по контракту со "шпорами". Однако предварительные переговоры с Харри клуб из Мюнхена решил провести уже сейчас.

Сообщается, что "Бавария" получила "позитивный отклик" от представителей 28-летнего капитана сборной Англии, чей переезд в Германии гарантировал бы ему трофеи.


Метки Бавария, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2022 00:05

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  1. slavik92 23.07.2022 00:11 # slavik92
    Проиграть почти всю карьеру в Англии, а взять только пару гарантированных чашек в Германии не предел мечтаний конечно. Доигрывал бы в ттх уже, вдруг зацепил бы чего.

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