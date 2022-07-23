"Бавария" обратилась к Кейну

"Бавария" установила контакт с лагерем нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Этим летом "Бавария" лишилась Роберта Левандовски, который едва завершил свой переход в "Барселону" за 42.5 млн. фунтов.



Как сообщает Bild, как раз Кейна чемпионы Бундеслиги и присмотрели на замену Левандовски, однако трансфер Харри этим летом выглядит проблематичным.



"Бавария" надеется оформить покупку Кейна следующим летом, когда у Кейна останется только 12 месяцев по контракту со "шпорами". Однако предварительные переговоры с Харри клуб из Мюнхена решил провести уже сейчас.



Сообщается, что "Бавария" получила "позитивный отклик" от представителей 28-летнего капитана сборной Англии, чей переезд в Германии гарантировал бы ему трофеи.