"Вест Хэм" согласовал компенсацию за Скамакку
"Вест Хэм" согласовал компенсацию за нападающего "Сассуоло" Джанлуку Скамакку в размере 35.5 млн. фунтов.
Как сообщает Sky Sports, "Сассуоло" принял предложение "Вест Хэма" по Скамакке в 30.5 млн. фунтов. Оставшиеся 5 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
Достигнув компромисса с "Сассуоло", теперь "молотобойцы" вступили в переговоры с самим Джанлукой, забившим 16 голов в 36 матчах прошлого сезона Серии А, об условиях личного контракта.
Помимо 23-летнего Скамакки, на счету которого семь матчей за сборную Италии, "Вест Хэм" работает над несколькими другими трансферами, включая полузащитника "Лилля" Амаду Онана и вингера "Айнтрахта" Филипа Костича.
22.07.2022 23:00
Просмотров: 186
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: