"Арсенал" приобрел Зинченко у "Сити"

"Арсенал" объявил о приобретении крайнего защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко.

Прервав американское турне "Сити", Зинченко отправился на другой край Соединенных Штатов, где разбил свой лагерь "Арсенал". Александр прошел медобследование и заключил долгосрочный контракт с "канонирами".



BBC оценивает трансфер Зинченко в 30 миллионов фунтов плюс 2 млн. фунтов в виде бонусов. Ранее этим летом "горожане" получили от "Арсенала" еще 45 млн. фунтов за нападающего Габриэля Жезуса.



25-летний украинец становится уже пятым новичком команды Микеля Артеты в это трансферное окно после Мэтта Тернера, Фабиу Виейра, Маркиньоса и упомянутого Жезуса.



За шесть лет на "Этихад" Зинченко провел 128 матчей и забил два гола, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Лиги, один Кубок Англии и один Суперкубок Англии.



"Мы так рады, что Алекс перешел к нам. Я очень хорошо знаю его как игрока, и я продолжал за ним следить после своего периода в "Манчестер Сити". Алекс — игрок высокого уровня, и он добавит нам вариантов игры и универсальности. Это касается не только позиций, на которых он может сыграть, но и его универсальности в атаке и обороне. Алекс обладает замечательными человеческими качествами и характером, и я доволен, что каждый приложил огромные усилия, чтобы пригласить Алекса в наш клуб", — сообщил Артета.



