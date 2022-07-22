"Арсенал" приобрел Зинченко у "Сити"
"Арсенал" объявил о приобретении крайнего защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко.
Прервав американское турне "Сити", Зинченко отправился на другой край Соединенных Штатов, где разбил свой лагерь "Арсенал". Александр прошел медобследование и заключил долгосрочный контракт с "канонирами".
BBC оценивает трансфер Зинченко в 30 миллионов фунтов плюс 2 млн. фунтов в виде бонусов. Ранее этим летом "горожане" получили от "Арсенала" еще 45 млн. фунтов за нападающего Габриэля Жезуса.
25-летний украинец становится уже пятым новичком команды Микеля Артеты в это трансферное окно после Мэтта Тернера, Фабиу Виейра, Маркиньоса и упомянутого Жезуса.
За шесть лет на "Этихад" Зинченко провел 128 матчей и забил два гола, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Лиги, один Кубок Англии и один Суперкубок Англии.
"Мы так рады, что Алекс перешел к нам. Я очень хорошо знаю его как игрока, и я продолжал за ним следить после своего периода в "Манчестер Сити". Алекс — игрок высокого уровня, и он добавит нам вариантов игры и универсальности. Это касается не только позиций, на которых он может сыграть, но и его универсальности в атаке и обороне. Алекс обладает замечательными человеческими качествами и характером, и я доволен, что каждый приложил огромные усилия, чтобы пригласить Алекса в наш клуб", — сообщил Артета.
22.07.2022 22:00
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Последние комментарии:
Томас Тухель предупредил, что может не отпустить Сезара Аспиликуэту в "Барселону":
"Я не уверен, если хочу осуществить желание Аспи, потому что в какой-то момент, это касается и нашей команды. Я приведу пример Кулибали, за которого мы так боролись. Он игрок национальной сборной, ровесник Аспи и капитан "Наполи"".
"У нас в команде игрок сборной Испании и капитан "Челси". Наверное я вижу его на одном уровне с Кулибали, но "Барселона" не оценивает его ровно таким же образом. Так что я не уверен, могу ли дать Аспи желаемое, потому что он для нас очень важен".
"Мы не особо думаем о других клубах и сфокусированы на собственных нуждах. Я сказал это Аспи и говорю вам, что понимаю его персональную и карьерную ситуацию. Но я не в том положении, чтобы осуществлять его желания. Я тренер "Челси", который хочет лучшего для "Челси". Ему это не нравится, но он понимает".
"Раздражает ли поведение "Барселоны" в его отношении? Наверное, немного. Упадет ли его мотивация и игровой уровень из-за желания уйти? Сейчас ему наверное сложно из-за того, что другой клуб хочет его подписать. Они постоянно над его головой и это отвлекает. Но к началу сентября, когда обычно всё успокаивается и становится более ясным, я убежден, что он сможет сыграть на своем высшем уровне".
Каков же император! Топово ссикает на испанских мрвзишей.
(ответить)
интересно будет глянуть на средний рост команды. чет почти никого выше 180 см в основе, еще и подписали таких же почти. боюсь продавливать будут костоломы из второй десятки. как бы Артетычу не аукнулась чрезмерная доминация через контроль мяча.
(ответить)
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(ответить)
Это пиздец май френдс…
(ответить)
Это пздц, сколько же бабла никчёмный гейклуб аснл на всякое говно потратил, а так и не усилился))
(ответить)
а про зубы это рабсияне пишут? ))) Ору прсто. машинку стиральную можно спиздеть. можно микроволновку, раскладушку и даже собачью будку. А зубы нельзя)) тупиковая ветвь развития подлежащая истреблению
(ответить)
у ваты патриотизм заключается в вере во вливаемое в уши говно) оруу
22.07.2022 22:28 #
sausage
Конечно он не одинок. Российских патриотов больше, чем ты думаешь. А вот ты одинок в своей ограниченности, как в восприятии новостей, так и комментов на ФАПЛе.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/94493/?c=1#c7604176
(ответить)
Удачи Зине в Арсенале и всего наилучшего.
(ответить)
Экс-полковник армии #США Макгрегор: Я не думаю, что Зеленский на самом деле сейчас лидер. У него там есть армия – националисты, которые пытаются контролировать то, что еще осталось. Но правда в том, что украинские войска потерпели поражение – они не могут вернуть то, что потеряно. Основная часть российской армии отведена. Они отдыхали и приходили в себя последние несколько недель. Они готовятся к масштабному наступлению, чтобы закончить эту войну раз и навсегда. Я думаю, что пора заканчивать это все, что русские и сделают – в течение 30 дней.
(ответить)
Олександр Зинченко:
> 4 АПЛ
стивен жерарт:
> 0 АПЛ
вся разница между настоящей легендой и распиаренной колбасной посредственностью
(ответить)
- Папа я гей
- В единую Россию вступил?
- Папа, я гей а не пидар
(ответить)
Оруууу
Сегодня, 12:27 Max Ek
К слову о принуждении:
Работаю инженером в компании с приставкой Рос...
Вчера пришло сообщение на рабочую почту , как оформить Fan-ID , руководителям поступила задача что бы сотрудники сделали себе Fan-ID , разрешено даже в рабочее время делать !
(ответить)
https://m.youtube.com/watch?v=NBFGDcTQgg4
Вупхахах посмотрите как он рад переходу в арс вуахсххсхсахаа
(ответить)
> Официально: Аро Мурич - игрок Бёрнли!
> Сумма трансфера: 2.5 миллиона фунтов.
КОРОЛИ бизнеса
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Кто-то подписывает кунде, а кто-то зину)
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КОРОЛЬ!!!
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https://m.youtube.com/watch?v=AOW0F235Kjo
Реально король!!!
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
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п3дц конечно Зинченко женился на хохлятской шлюхе которая заставила его вместо зубов установить кафель из туалета
Жесть, кафельные войска
(ответить)
Всем привет. С вами Химарс Байрактаров.
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