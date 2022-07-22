"Арсенал" приобрел Зинченко у "Сити"

Александр Зинченко "Арсенал" объявил о приобретении крайнего защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко.

Прервав американское турне "Сити", Зинченко отправился на другой край Соединенных Штатов, где разбил свой лагерь "Арсенал". Александр прошел медобследование и заключил долгосрочный контракт с "канонирами".

BBC оценивает трансфер Зинченко в 30 миллионов фунтов плюс 2 млн. фунтов в виде бонусов. Ранее этим летом "горожане" получили от "Арсенала" еще 45 млн. фунтов за нападающего Габриэля Жезуса.

25-летний украинец становится уже пятым новичком команды Микеля Артеты в это трансферное окно после Мэтта Тернера, Фабиу Виейра, Маркиньоса и упомянутого Жезуса.

За шесть лет на "Этихад" Зинченко провел 128 матчей и забил два гола, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Лиги, один Кубок Англии и один Суперкубок Англии.

"Мы так рады, что Алекс перешел к нам. Я очень хорошо знаю его как игрока, и я продолжал за ним следить после своего периода в "Манчестер Сити". Алекс — игрок высокого уровня, и он добавит нам вариантов игры и универсальности. Это касается не только позиций, на которых он может сыграть, но и его универсальности в атаке и обороне. Алекс обладает замечательными человеческими качествами и характером, и я доволен, что каждый приложил огромные усилия, чтобы пригласить Алекса в наш клуб", — сообщил Артета.

Александр Зинченко


Метки Арсенал, Зинченко, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 22.07.2022 23:28 # thegodfather
    Томас Тухель предупредил, что может не отпустить Сезара Аспиликуэту в "Барселону":

    "Я не уверен, если хочу осуществить желание Аспи, потому что в какой-то момент, это касается и нашей команды. Я приведу пример Кулибали, за которого мы так боролись. Он игрок национальной сборной, ровесник Аспи и капитан "Наполи"".

    "У нас в команде игрок сборной Испании и капитан "Челси". Наверное я вижу его на одном уровне с Кулибали, но "Барселона" не оценивает его ровно таким же образом. Так что я не уверен, могу ли дать Аспи желаемое, потому что он для нас очень важен".

    "Мы не особо думаем о других клубах и сфокусированы на собственных нуждах. Я сказал это Аспи и говорю вам, что понимаю его персональную и карьерную ситуацию. Но я не в том положении, чтобы осуществлять его желания. Я тренер "Челси", который хочет лучшего для "Челси". Ему это не нравится, но он понимает".

    "Раздражает ли поведение "Барселоны" в его отношении? Наверное, немного. Упадет ли его мотивация и игровой уровень из-за желания уйти? Сейчас ему наверное сложно из-за того, что другой клуб хочет его подписать. Они постоянно над его головой и это отвлекает. Но к началу сентября, когда обычно всё успокаивается и становится более ясным, я убежден, что он сможет сыграть на своем высшем уровне".


    Каков же император! Топово ссикает на испанских мрвзишей.

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  2. easports 22.07.2022 23:13 # easports
    интересно будет глянуть на средний рост команды. чет почти никого выше 180 см в основе, еще и подписали таких же почти. боюсь продавливать будут костоломы из второй десятки. как бы Артетычу не аукнулась чрезмерная доминация через контроль мяча.

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  3. skydreams 22.07.2022 23:13 # skydreams
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  4. skydreams 22.07.2022 23:11 # skydreams
    Это пиздец май френдс…

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  5. chelsea88 22.07.2022 23:03 # chelsea88
    Это пздц, сколько же бабла никчёмный гейклуб аснл на всякое говно потратил, а так и не усилился))

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  6. acceptodessa 22.07.2022 22:49 # acceptodessa
    а про зубы это рабсияне пишут? ))) Ору прсто. машинку стиральную можно спиздеть. можно микроволновку, раскладушку и даже собачью будку. А зубы нельзя)) тупиковая ветвь развития подлежащая истреблению

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  7. narcot 22.07.2022 22:48 # narcot
    у ваты патриотизм заключается в вере во вливаемое в уши говно) оруу



    22.07.2022 22:28 #
    sausage

    Конечно он не одинок. Российских патриотов больше, чем ты думаешь. А вот ты одинок в своей ограниченности, как в восприятии новостей, так и комментов на ФАПЛе.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/94493/?c=1#c7604176

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  8. vagifspurs 22.07.2022 22:40 # vagifspurs
    Удачи Зине в Арсенале и всего наилучшего.

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  9. hunter022 22.07.2022 22:35 # hunter022
    Экс-полковник армии #США Макгрегор: Я не думаю, что Зеленский на самом деле сейчас лидер. У него там есть армия – националисты, которые пытаются контролировать то, что еще осталось. Но правда в том, что украинские войска потерпели поражение – они не могут вернуть то, что потеряно. Основная часть российской армии отведена. Они отдыхали и приходили в себя последние несколько недель. Они готовятся к масштабному наступлению, чтобы закончить эту войну раз и навсегда. Я думаю, что пора заканчивать это все, что русские и сделают – в течение 30 дней.

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  10. true-manc 22.07.2022 22:34 # true-manc
    Олександр Зинченко:
    > 4 АПЛ
    стивен жерарт:
    > 0 АПЛ

    вся разница между настоящей легендой и распиаренной колбасной посредственностью

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  11. narcot 22.07.2022 22:33 # narcot
    - Папа я гей
    - В единую Россию вступил?
    - Папа, я гей а не пидар

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  12. narcot 22.07.2022 22:31 # narcot
    Оруууу




    Сегодня, 12:27 Max Ek
    К слову о принуждении:

    Работаю инженером в компании с приставкой Рос...
    Вчера пришло сообщение на рабочую почту , как оформить Fan-ID , руководителям поступила задача что бы сотрудники сделали себе Fan-ID , разрешено даже в рабочее время делать !

    (ответить)

  13. thegodfather 22.07.2022 22:28 # thegodfather
    https://m.youtube.com/watch?v=NBFGDcTQgg4


    Вупхахах посмотрите как он рад переходу в арс вуахсххсхсахаа

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  14. true-manc 22.07.2022 22:28 # true-manc
    > Официально: Аро Мурич - игрок Бёрнли!
    > Сумма трансфера: 2.5 миллиона фунтов.

    КОРОЛИ бизнеса

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  15. thegodfather 22.07.2022 22:27 # thegodfather
    Кто-то подписывает кунде, а кто-то зину)

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  16. true-manc 22.07.2022 22:26 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  17. thegodfather 22.07.2022 22:16 # thegodfather
    https://m.youtube.com/watch?v=AOW0F235Kjo

    Реально король!!!

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  18. mancityman 22.07.2022 22:14 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  19. great-alexander 22.07.2022 22:07 # great-alexander
    п3дц конечно Зинченко женился на хохлятской шлюхе которая заставила его вместо зубов установить кафель из туалета

    Жесть, кафельные войска

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  20. bmw-e34 22.07.2022 22:06 # bmw-e34
    Всем привет. С вами Химарс Байрактаров.

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