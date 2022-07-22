"Челси" выигрывает борьбу за Кунде
"Челси" выигрывает борьбу у "Барселоны" за защитника "Севильи" Жюля Кунде.
Несмотря на то, что "Челси" уже согласовал компенсацию за Кунде в 55 миллионов фунтов и условия личного контракта с самим Жюлем, "Барселона" виделась большой угрозой к переезду 23-летнего француза на "Стэмфорд Бридж".
Как сообщает The Guardian, каталонцы до последнего уговаривали Кунде выиграть их клуб, но из-за своих финансовых проблем не смогли сделать сопоставимое с "синими" предложение и в итоге признали свое поражение в борьбе за Жюля.
Таким образом, Кунде сможет стать третьим новичком "Челси" в это трансферное окно после Калиду Кулибали и Рахима Стерлинга, а его трансфер откроет дверь к переходу капитана "синих" Сесара Аспиликуэты в "Барселону".
22.07.2022 20:00
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Poco x4 gt.
Какие мысли?
Легендарныйпокофон 1, версия 2.0 или просто очередной шлак?
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еще один карлик в апл, ясно понятно
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Нет ни одного факта попадания огнестрельного оружия из Украины в ЕС. Эта тема — продукт пропаганды рашистов
Детали: на встрече представителя Украины в Европоле и руководителя кабинета директора Европола Себастиана Мораса обсуждался вопрос комментария пресс-секретаря Европола представителям СМИ о якобы контрабанде оружия из Украины в ЕС.
Морас отметил, что обсуждались оценки потенциальных рисков контрабанды. Но никаких других рисков или фактов или угроз не было зафиксировано.
Очевиден тот факт, что журналисты немецкого издания DPA самостоятельно добавили информацию о якобы существующих "признаках торговли тяжелым военным оружием", извратив комментарии пресс-секретаря.
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наркот, хватит в мачо играть. Всё знают, что ты чмо)
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Крутой трансфер
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тэкс, парень, видимо, топчик. Будет ебсти апл очку как украинцы русню.
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хорошо, если в Барсу не перейдёт этот косячник, хотя Хави мог из него вылепить норм игрока
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Ебать, оруууу))) вот это стелют
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"Зелёный коридор" для выхода из окружения запросили три российские батальонные тактические группы, в том числе рота спецназа и танковая.
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А вот и нашли место работы лемрази
Жители юго-запада Москвы пожаловались на самовыгул козлов
В Бутово местный фермер отпускает своих козлов гулять без присмотра. Те забредают на детские площадки, заходят во дворы, где портят газоны, клумбы и даже запрыгивают на капоты припаркованных машин. Возмущенные местные жители сделали фото беспризорных и куда-то пожаловались.
Вообще не вижу проблемы. Устроить из этих козлов массовый шашлык для всего двора, и больше никого бесхозного тут точно не появится. Их ещё и вялить можно, на зиму
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Российская авиакомпания S7 будет перевозить заключённых вместе с обычными пассажирами, не предупреждая последних об этом
Ну, а что вы хотели? Летать не на чем и некуда, авиаотрасль просила господдержку, поддерживают, как могут
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Несите чемпик сучки, Джеймс, Кунде Сильва Кулибали Чилвелл
Бетон защита, лучшая в мире
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Такерговнонир обоссытся от зависти))
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НАТАЩКИ ОРУУУУ
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Бренд солнцезащитных очков запустил коллаборацию с проститутками у АЗС
Крупнейший поставщик солнцезащитных антибликовых очков, которые продаются на автозаправочных станциях по всей России запустил оригинальную рекламу, как заявили очевидцы продажи выросли с несколько раз
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Императорси!
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Зинченко в Арсенале!
КОРОЛЬ!!!
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Посоны, как вам центр обороны Ловрен - Магуайр?
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Ребята, делюсь с вами историей, вот за неделю ко мне подошли две девушки, на вид опрятные и просят помочь с деньгами. У одной на билет нету денег, у другой машину забрали на штраф стоянку, типо все деньги отдали чтоб забрать машину и теперь не могут уехать, сами не из Москвы.
И той и другой я помог, первой отравил тысячу рублей, этой сейчас вот перевёл 500.
Первая сказала вернёт - не вернула.
Вторая сказала вернёт - ну понятно, что нет, не вернёт.
А вот я думаю, стоит ли вообще помогать? А вдруг, человеку реально нужна помощь и я тупо скажу - нет. Меня эта мысль конечно тревожит. С одной стороны не хочу быть обманутым какими-то с1ками, с другой а может реально нужна помощь и скидываю.
Как быть?
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Нормально.
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https://ibb.co/CzcBSGq
Вот за что воюют русские
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Всем пезда
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