"Челси" выигрывает борьбу за Кунде

"Челси" выигрывает борьбу у "Барселоны" за защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Несмотря на то, что "Челси" уже согласовал компенсацию за Кунде в 55 миллионов фунтов и условия личного контракта с самим Жюлем, "Барселона" виделась большой угрозой к переезду 23-летнего француза на "Стэмфорд Бридж".



Как сообщает The Guardian, каталонцы до последнего уговаривали Кунде выиграть их клуб, но из-за своих финансовых проблем не смогли сделать сопоставимое с "синими" предложение и в итоге признали свое поражение в борьбе за Жюля.



Таким образом, Кунде сможет стать третьим новичком "Челси" в это трансферное окно после Калиду Кулибали и Рахима Стерлинга, а его трансфер откроет дверь к переходу капитана "синих" Сесара Аспиликуэты в "Барселону".