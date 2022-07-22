"Челси" выигрывает борьбу за Кунде

Жюль Кунде "Челси" выигрывает борьбу у "Барселоны" за защитника "Севильи" Жюля Кунде.

Несмотря на то, что "Челси" уже согласовал компенсацию за Кунде в 55 миллионов фунтов и условия личного контракта с самим Жюлем, "Барселона" виделась большой угрозой к переезду 23-летнего француза на "Стэмфорд Бридж".

Как сообщает The Guardian, каталонцы до последнего уговаривали Кунде выиграть их клуб, но из-за своих финансовых проблем не смогли сделать сопоставимое с "синими" предложение и в итоге признали свое поражение в борьбе за Жюля.

Таким образом, Кунде сможет стать третьим новичком "Челси" в это трансферное окно после Калиду Кулибали и Рахима Стерлинга, а его трансфер откроет дверь к переходу капитана "синих" Сесара Аспиликуэты в "Барселону".


Метки Кунде, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1658

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 22.07.2022 21:27 # iskander8sg
    Poco x4 gt.
    Какие мысли?
    Легендарныйпокофон 1, версия 2.0 или просто очередной шлак?

    (ответить)

  2. mixmaster 22.07.2022 21:12 # mixmaster
    еще один карлик в апл, ясно понятно

    (ответить)

  3. narcot 22.07.2022 21:09 # narcot
    Нет ни одного факта попадания огнестрельного оружия из Украины в ЕС. Эта тема — продукт пропаганды рашистов

    Детали: на встрече представителя Украины в Европоле и руководителя кабинета директора Европола Себастиана Мораса обсуждался вопрос комментария пресс-секретаря Европола представителям СМИ о якобы контрабанде оружия из Украины в ЕС.
    Морас отметил, что обсуждались оценки потенциальных рисков контрабанды. Но никаких других рисков или фактов или угроз не было зафиксировано.
    Очевиден тот факт, что журналисты немецкого издания DPA самостоятельно добавили информацию о якобы существующих "признаках торговли тяжелым военным оружием", извратив комментарии пресс-секретаря.

    (ответить)

  4. takernotagiver 22.07.2022 21:09 # takernotagiver
    наркот, хватит в мачо играть. Всё знают, что ты чмо)

    (ответить)

  5. kukuruzzo 22.07.2022 21:04 # kukuruzzo
    Крутой трансфер

    (ответить)

  6. zheka000000 22.07.2022 21:02 # zheka000000
    тэкс, парень, видимо, топчик. Будет ебсти апл очку как украинцы русню.

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  7. alexomck 22.07.2022 20:39 # alexomck
    хорошо, если в Барсу не перейдёт этот косячник, хотя Хави мог из него вылепить норм игрока

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  8. narcot 22.07.2022 20:37 # narcot
    Ебать, оруууу))) вот это стелют



    &#10071;2000 оккупантов окружены в результате контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, сообщает The Insider

    "Зелёный коридор" для выхода из окружения запросили три российские батальонные тактические группы, в том числе рота спецназа и танковая.

    (ответить)

  9. narcot 22.07.2022 20:34 # narcot
    А вот и нашли место работы лемрази



    Жители юго-запада Москвы пожаловались на самовыгул козлов

    В Бутово местный фермер отпускает своих козлов гулять без присмотра. Те забредают на детские площадки, заходят во дворы, где портят газоны, клумбы и даже запрыгивают на капоты припаркованных машин. Возмущенные местные жители сделали фото беспризорных и куда-то пожаловались.

    Вообще не вижу проблемы. Устроить из этих козлов массовый шашлык для всего двора, и больше никого бесхозного тут точно не появится. Их ещё и вялить можно, на зиму

    (ответить)

  10. narcot 22.07.2022 20:33 # narcot
    Российская авиакомпания S7 будет перевозить заключённых вместе с обычными пассажирами, не предупреждая последних об этом

    Ну, а что вы хотели? Летать не на чем и некуда, авиаотрасль просила господдержку, поддерживают, как могут

    (ответить)

  11. wymkentski 22.07.2022 20:31 # wymkentski
    Несите чемпик сучки, Джеймс, Кунде Сильва Кулибали Чилвелл

    Бетон защита, лучшая в мире

    (ответить)

  12. chelsea88 22.07.2022 20:29 # chelsea88
    Такерговнонир обоссытся от зависти))

    (ответить)

  13. narcot 22.07.2022 20:27 # narcot
    НАТАЩКИ ОРУУУУ

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    Бренд солнцезащитных очков запустил коллаборацию с проститутками у АЗС

    Крупнейший поставщик солнцезащитных антибликовых очков, которые продаются на автозаправочных станциях по всей России запустил оригинальную рекламу, как заявили очевидцы продажи выросли с несколько раз

    (ответить)

  14. meshuggah 22.07.2022 20:24 # meshuggah
    Императорси!

    (ответить)

  15. englandonelove 22.07.2022 20:18 # englandonelove
    Зинченко в Арсенале!
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  16. bvcxz 22.07.2022 20:10 # bvcxz
    Посоны, как вам центр обороны Ловрен - Магуайр?

    (ответить)

  17. vagifspurs 22.07.2022 20:10 # vagifspurs
    Ребята, делюсь с вами историей, вот за неделю ко мне подошли две девушки, на вид опрятные и просят помочь с деньгами. У одной на билет нету денег, у другой машину забрали на штраф стоянку, типо все деньги отдали чтоб забрать машину и теперь не могут уехать, сами не из Москвы.

    И той и другой я помог, первой отравил тысячу рублей, этой сейчас вот перевёл 500.

    Первая сказала вернёт - не вернула.
    Вторая сказала вернёт - ну понятно, что нет, не вернёт.

    А вот я думаю, стоит ли вообще помогать? А вдруг, человеку реально нужна помощь и я тупо скажу - нет. Меня эта мысль конечно тревожит. С одной стороны не хочу быть обманутым какими-то с1ками, с другой а может реально нужна помощь и скидываю.

    Как быть?

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  18. chebrec 22.07.2022 20:09 # chebrec
    Нормально.

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  19. englandonelove 22.07.2022 20:07 # englandonelove
    https://ibb.co/CzcBSGq

    Вот за что воюют русские

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  20. chelsea-69 22.07.2022 20:03 # chelsea-69
    Всем пезда

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