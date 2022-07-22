"Челси" будет перестраивать "Стэмфорд Бридж" поэтапно

Тодд Бели Новый владелец "Челси" Тодд Бели принял решение перестраивать "Стэмфорд Бридж" трибуна за трибуной.

Несколько лет назад у Романа Абрамовича, предшественника Бели, уже был готовый проект строительства нового 60-тысячного стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".

При Абрамовиче планировалось, что "Челси", как в свое время "Тоттенхэм", найдет временное пристанище, пока строится новая арена. В 2018 году этот проект был свернут.

Однако The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что Бели и его соратники приняли решение перестраивать "Стэмфорд Бридж" поэтапно, не меняя дислокацию.

Более того, американские инвесторы уже наняли архитектора Джанет Мари Смит, которая поучаствовала в перестройке ряда стадионов в США и которой было поручено разработать проект обновления арены "синих".


Метки стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2022 19:00

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  1. felix-the-cat 22.07.2022 19:14 # felix-the-cat
    Этому унитазу уже ничего не поможет

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  2. yela 22.07.2022 19:10 # yela
    Трансферы Стерлинга, Кулибали, вот уже Кунде подтверждают многие СМИ.
    А теперь ещё реконструкция Бриджа
    И где-то один Ромка грустит на шикарной яхте, купленной за деньги русских тупорылые и отбитых наглухо налогоплательщиков. Лично меня, в этой всей истории, расстраивает только то, что недостаточно много бабла он высосал с вас, страдающие мнимым величием россияни. А ведь скоро вам грустить придется чаще

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