"Челси" будет перестраивать "Стэмфорд Бридж" поэтапно

Новый владелец "Челси" Тодд Бели принял решение перестраивать "Стэмфорд Бридж" трибуна за трибуной.

Несколько лет назад у Романа Абрамовича, предшественника Бели, уже был готовый проект строительства нового 60-тысячного стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".



При Абрамовиче планировалось, что "Челси", как в свое время "Тоттенхэм", найдет временное пристанище, пока строится новая арена. В 2018 году этот проект был свернут.



Однако The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что Бели и его соратники приняли решение перестраивать "Стэмфорд Бридж" поэтапно, не меняя дислокацию.



Более того, американские инвесторы уже наняли архитектора Джанет Мари Смит, которая поучаствовала в перестройке ряда стадионов в США и которой было поручено разработать проект обновления арены "синих".