"Челси" будет перестраивать "Стэмфорд Бридж" поэтапно
Новый владелец "Челси" Тодд Бели принял решение перестраивать "Стэмфорд Бридж" трибуна за трибуной.
Несколько лет назад у Романа Абрамовича, предшественника Бели, уже был готовый проект строительства нового 60-тысячного стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".
При Абрамовиче планировалось, что "Челси", как в свое время "Тоттенхэм", найдет временное пристанище, пока строится новая арена. В 2018 году этот проект был свернут.
Однако The Sun в эксклюзивном материале сообщает, что Бели и его соратники приняли решение перестраивать "Стэмфорд Бридж" поэтапно, не меняя дислокацию.
Более того, американские инвесторы уже наняли архитектора Джанет Мари Смит, которая поучаствовала в перестройке ряда стадионов в США и которой было поручено разработать проект обновления арены "синих".
22.07.2022 19:00
Просмотров: 392
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Этому унитазу уже ничего не поможет
(ответить)
Трансферы Стерлинга, Кулибали, вот уже Кунде подтверждают многие СМИ.
А теперь ещё реконструкция Бриджа
И где-то один Ромка грустит на шикарной яхте, купленной за деньги русских тупорылые и отбитых наглухо налогоплательщиков. Лично меня, в этой всей истории, расстраивает только то, что недостаточно много бабла он высосал с вас, страдающие мнимым величием россияни. А ведь скоро вам грустить придется чаще
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий