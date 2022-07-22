Мане: "У нас с Салахом хорошие отношения"

Садио Мане Нападающий "Баварии" Садио Мане заверил, что у него нет никакой вражды с бывшим партнером по "Ливерпулю" Мохамедом Салахом.

Многие болельщики рассматривают трансфер Мане в "Баварию" как попытку Садио выйти из тени Салаха, который обычно забивал больше голов и получал больше славы, нежели его сенегальский партнер.

Накануне Мане был признан Игроком Года в Африке, опередив как раз Салаха и своего партнера по сборной Эдуара Менди из "Челси". В связи с этим Садио спросили, каковы его отношения с Мохамедом на самом деле.

"Порой люди говорят, что между мной и Мо есть вражда, но, если честно, я не вижу вражды между мной и каким-либо другим игроком".

"У нас хорошие отношения, мы переписываемся друг с другом. Думаю, медиа всегда пытаются нагнетать", — сообщил Мане Goal.


Метки Бавария, Ливерпуль, Мане, Салах

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2022 18:00

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  1. true-manc 22.07.2022 18:25 # true-manc
    у двух гомосеков даже после расставания хорошие отношения, ибо быть лгбтпульцем - это навсегда

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  2. bangladesh 22.07.2022 18:20 # bangladesh
    всем похуй

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