Мане: "У нас с Салахом хорошие отношения"

Нападающий "Баварии" Садио Мане заверил, что у него нет никакой вражды с бывшим партнером по "Ливерпулю" Мохамедом Салахом.

Многие болельщики рассматривают трансфер Мане в "Баварию" как попытку Садио выйти из тени Салаха, который обычно забивал больше голов и получал больше славы, нежели его сенегальский партнер.



Накануне Мане был признан Игроком Года в Африке, опередив как раз Салаха и своего партнера по сборной Эдуара Менди из "Челси". В связи с этим Садио спросили, каковы его отношения с Мохамедом на самом деле.



"Порой люди говорят, что между мной и Мо есть вражда, но, если честно, я не вижу вражды между мной и каким-либо другим игроком".



"У нас хорошие отношения, мы переписываемся друг с другом. Думаю, медиа всегда пытаются нагнетать", — сообщил Мане Goal.