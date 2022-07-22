"Ньюкасл" продал Гэйла в "Стоук"

"Ньюкасл" продал нападающего Дуайта Гэйла в "Стоук". Сумма трансфера не разглашается.

Гэйл заключил со "Стоуком" двухлетний контракт и стал уже шестым новичком "гончаров" в это трансферное окно.



Дуайт забил 34 гола в 122 матчах за "Ньюкасл" после своего перехода из "Кристал Пэлас" за 10 миллионов фунтов летом 2016.



В лице 32-летнего англичанина "Стоук" получил опытного игрока, который забил 59 голов в 100 матчах Чемпионшипа за свою карьеру.



"Статистика результативности Дуайта, особенно в Чемпионшипе, исключительна", — сообщил главный тренер "Стоука" Майкл О'Нил.

