"Ньюкасл" продал Гэйла в "Стоук"

Дуайт Гэйл "Ньюкасл" продал нападающего Дуайта Гэйла в "Стоук". Сумма трансфера не разглашается.

Гэйл заключил со "Стоуком" двухлетний контракт и стал уже шестым новичком "гончаров" в это трансферное окно.

Дуайт забил 34 гола в 122 матчах за "Ньюкасл" после своего перехода из "Кристал Пэлас" за 10 миллионов фунтов летом 2016.

В лице 32-летнего англичанина "Стоук" получил опытного игрока, который забил 59 голов в 100 матчах Чемпионшипа за свою карьеру.

"Статистика результативности Дуайта, особенно в Чемпионшипе, исключительна", — сообщил главный тренер "Стоука" Майкл О'Нил.


Метки Гэйл, Ньюкасл, Стоук, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2022 17:00

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  1. raka-eve 22.07.2022 17:11 # raka-eve
    чет он вроде недавно еще перспективным был, когда Ливерпуль с суаресом чемпионство просрали за кп гонял

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