"Ньюкасл" продал Гэйла в "Стоук"
"Ньюкасл" продал нападающего Дуайта Гэйла в "Стоук". Сумма трансфера не разглашается.
Гэйл заключил со "Стоуком" двухлетний контракт и стал уже шестым новичком "гончаров" в это трансферное окно.
Дуайт забил 34 гола в 122 матчах за "Ньюкасл" после своего перехода из "Кристал Пэлас" за 10 миллионов фунтов летом 2016.
В лице 32-летнего англичанина "Стоук" получил опытного игрока, который забил 59 голов в 100 матчах Чемпионшипа за свою карьеру.
"Статистика результативности Дуайта, особенно в Чемпионшипе, исключительна", — сообщил главный тренер "Стоука" Майкл О'Нил.
22.07.2022 17:00
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чет он вроде недавно еще перспективным был, когда Ливерпуль с суаресом чемпионство просрали за кп гонял
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