Агент Антони прилетел в Манчестер
Агент вингера "Аякса" Антони прилетел в Англию на переговоры с "Манчестер Юнайтед".
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг решительно настроен воссоединиться с Антони, который в прошлом сезоне помог ему завоевать титул Эредивизии.
Как сообщает Daily Mirror, представитель Антони собирается обсудить условия личного контракта с "красными дьяволами", однако двум клубам еще нужно будет договориться о компенсации за 22-летнего бразильца.
"Аякса" намерен получить 68 миллионов фунтов за Антони, но в то же время уже подыскал замену своему ключевому игроку в лице Франсишку Консейсайу из "Порту".
22.07.2022 16:00
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Нахуя..???? Этих вингеров много, нужен нап чистый
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