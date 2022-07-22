Агент Антони прилетел в Манчестер

Агент вингера "Аякса" Антони прилетел в Англию на переговоры с "Манчестер Юнайтед".

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг решительно настроен воссоединиться с Антони, который в прошлом сезоне помог ему завоевать титул Эредивизии.



Как сообщает Daily Mirror, представитель Антони собирается обсудить условия личного контракта с "красными дьяволами", однако двум клубам еще нужно будет договориться о компенсации за 22-летнего бразильца.



"Аякса" намерен получить 68 миллионов фунтов за Антони, но в то же время уже подыскал замену своему ключевому игроку в лице Франсишку Консейсайу из "Порту".