Бывший капитан "Бернли" Бен Ми перешел в "Брентфорд", заключив контракт на два года.

За 11 сезонов в "Бернли" Ми сыграл 376 матчей, включая свыше 200 в Премьер-Лиге. Из-за перелома ноги Бен пропустил 13 заключительных поединков минувшей кампании и не смог предотвратить вылет "бордовых" в Чемпионшип.



Контракт Ми с "Бернли" истек в конце июня, и в "Брентфорд" 32-летний защитник, начинавший свою карьеру в "Манчестер Сити", перешел в качестве свободного агента.



"Я очень рад, что мы подписали Бена. Он значительно добавит команде мастерства и опыта. Он провел шесть хороших лет за "Бернли" в Премьер-Лиге. Мне по-настоящему нравится, с каким настроем он обороняется. Он знает, как защищаться в штрафной, он умеет блокировать удары и умеет выигрывать единоборства".



"Он добавит лидерских качеств и взаимопонимания команде. Он очень хорошо владеет левой ногой и будет очень полезен нам при стандартах в обеих штрафных", — сообщил главный тренер "пчел" Томас Франк.