У Тен Хага нет новостей насчет Роналду

Криштиану Роналду Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у него нет никаких новостей насчет нападающего Криштиану Роналду.

Как известно, Роналду пропускает турне "Юнайтед" по Таиланду и Австралии по "семейными причинам", хотя истинной причиной отсутствия Криштиану считается его желание покинуть клуб.

Общаясь с прессой в пятницу, Тен Хаг не смог сообщить ничего нового, но дал понять, что по-прежнему рассчитывает на 37-летнего португальца.

"Новости насчет Роналду? Все так же, как и на прошлой неделе".

"Обеспокоен ли я? Возможно, "обеспокоенность" — неправильное слово. Я сосредоточен на имеющихся здесь игроках, они хорошо трудятся, они в хорошем состоянии".

"Я предпочитаю сосредоточиться на этом и развивать это. Что касается Криштиану, то нам не терпится его увидеть, и затем мы интегрируем его в команду", — цитирует Тен Хага talkSPORT.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 22.07.2022 14:25 # mancunia-planet
    При Эрике явно каждый матч в старте не будет играть.

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  2. suddenly 22.07.2022 14:09 # suddenly
    Новость о том, что нет новостей.

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