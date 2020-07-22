У Тен Хага нет новостей насчет Роналду
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у него нет никаких новостей насчет нападающего Криштиану Роналду.
Как известно, Роналду пропускает турне "Юнайтед" по Таиланду и Австралии по "семейными причинам", хотя истинной причиной отсутствия Криштиану считается его желание покинуть клуб.
Общаясь с прессой в пятницу, Тен Хаг не смог сообщить ничего нового, но дал понять, что по-прежнему рассчитывает на 37-летнего португальца.
"Новости насчет Роналду? Все так же, как и на прошлой неделе".
"Обеспокоен ли я? Возможно, "обеспокоенность" — неправильное слово. Я сосредоточен на имеющихся здесь игроках, они хорошо трудятся, они в хорошем состоянии".
"Я предпочитаю сосредоточиться на этом и развивать это. Что касается Криштиану, то нам не терпится его увидеть, и затем мы интегрируем его в команду", — цитирует Тен Хага talkSPORT.
22.07.2022 14:00
Просмотров: 557
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
При Эрике явно каждый матч в старте не будет играть.
(ответить)
Новость о том, что нет новостей.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий