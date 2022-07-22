"Вест Хэм" сделал предложение по Костичу

"Вест Хэм" сделал предложение о покупке вингера "Айнтрахта" Филипа Костича.

На текущей неделе экс-вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард оповестил "Вест Хэм" о своем решении, предпочтя перейти в "Ноттингем Форест" на зарплату в 200,000 фунтов в неделю.



Как сообщает The Guardian, "молотобойцы" быстро отреагировали на это разочарование, сделав предложение по Костичу, который в прошлом сезоне помог "Айнтрахту" выиграть Лигу Европы.



Контракт Филипа истекает в следующем году, поэтому клуб из Франкфурта готов отпустить 29-летнего хорвата, способного сыграть левого вингера ил левого вингбека, за 17 миллионов фунтов.