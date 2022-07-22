Тен Хагу нужно больше приобретений

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что рассчитывает на дальнейшие приобретения.

Этим летом "Юнайтед" укрепил свой состав Тиреллом Маласиа и Кристианом Эриксеном, а также завершает приобретение Лисандро Мартинеса. Однако Тен Хаг чувствует, что этого мало, и его команде нужно больше игроков.



"Мы подписали Эриксена в полузащиту. Мы очень рады этим. Да, в данный момент я очень доволен игрой нашей полузащиты и нашей атакующей линии".



"Но мы знаем, что сезон — и мы говорили об этом в Бангкоке и Мельбурне — состоит из множества матчей, Чемпионата Мира, поэтому хорошая команда нуждается в большем количестве исполнителей".



"Это касается не только стартовых 11, но и запаса, чтобы к концу сезона достичь правильных результатов".



"Поэтому нам нужно еще больше укрепить в свой состав, и мы ищем усиление. Однако нам нужны правильные игроки".



"Думаю, это жизненно необходимо для достижения успеха. Сезон по-настоящему длинный, но у нас все еще есть время", — цитирует Тен Хага The Independent.