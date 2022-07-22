Светская хроника за пятницу

"Барселона" готова переключиться с Жюля Кунде на Эмерика Лапорта. "Арсенал" обратился к Лукасу Пакете. Лучший молодой игрок Африки оказался в "Тоттенхэме". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Крайний защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо был предложен "Манчестер Сити" как альтернатива Марку Кукурелье из "Брайтона". (i Sport)



"Сити" улучшит предложение по Кукурелье, получив отказ на сумму в 30 миллионов фунтов. (Daily Mail)



"Барселона" переключится на защитника "Сити" Эмерика Лапорта, если проиграет борьбу "Челси" за Жюля Кунде из "Севильи". (Fichajes)



У "Челси" возникли сложности с избавлением от игроков вроде Кепы Аррисабалаги, Тимо Вернера, Мичи Батшуайи и Росса Баркли. (The Telegraph)



"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сражаются за защитника "Баварии" Бенжамена Павара. (L'Equipe)



Технический директор "Арсенала" Эду установил контакт с агентом полузащитника "Лиона" Лукаса Пакеты. (Fabrizio Romano)



"Милан" продолжает переговоры по защитнику "Тоттенхэма" Яфету Танганге. (Fabrizio Romano)



Предложение "Ньюкасла" в 18 млн. фунтов по полузащитнику "Лидса" Джеку Харрисону было отклонено. (Football Insider)



"Ноттингем Форест" задумывается о покупке нападающего "Уотфорда" Эммануэля Денниса, за которого "шершни" хотят около 25 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Вест Хэм" предпочитает приобрести нападающего "Блэкберна" Бена Бреретона Диаса вместо Дуайта Макнила из "Бернли". (Daily Mail)



Полузащитник "Астон Виллы" Кэрни Чуквуэмека не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт и вызывает интерес у "Барселоны". (Sky Sports)



"Вилла" и "Лестер" проявляют интерес к ивуарийскому полузащитнику ПСВ Ибраиму Сангаре. (Football Insider)



"Брайтон" хочет подписать свободным агентом бывшего полузащитника "Хоффенхайма" Флориана Гриллича. (The Athletic)



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Бывший нападающий "Ливерпуля" Садио Мане был признан Игроком Года в Африке второй раз подряд. (BBC)



Сенегалец Пап Матар Сарр из "Тоттенхэма" стал лучшим молодым игроком в Африке. (BBC)



"Ливерпуль" монтирует новую 300-тонную крышу над "Энфилдом". (Daily Mail)



Боксер Тайсон Фьюри стал спонсором "Моркама" из Лиги Один на сезон 2022/23. (Evening Standard)