Светская хроника за пятницу
"Барселона" готова переключиться с Жюля Кунде на Эмерика Лапорта. "Арсенал" обратился к Лукасу Пакете. Лучший молодой игрок Африки оказался в "Тоттенхэме". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Крайний защитник "Бенфики" Алехандро Гримальдо был предложен "Манчестер Сити" как альтернатива Марку Кукурелье из "Брайтона". (i Sport)
"Сити" улучшит предложение по Кукурелье, получив отказ на сумму в 30 миллионов фунтов. (Daily Mail)
"Барселона" переключится на защитника "Сити" Эмерика Лапорта, если проиграет борьбу "Челси" за Жюля Кунде из "Севильи". (Fichajes)
У "Челси" возникли сложности с избавлением от игроков вроде Кепы Аррисабалаги, Тимо Вернера, Мичи Батшуайи и Росса Баркли. (The Telegraph)
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сражаются за защитника "Баварии" Бенжамена Павара. (L'Equipe)
Технический директор "Арсенала" Эду установил контакт с агентом полузащитника "Лиона" Лукаса Пакеты. (Fabrizio Romano)
"Милан" продолжает переговоры по защитнику "Тоттенхэма" Яфету Танганге. (Fabrizio Romano)
Предложение "Ньюкасла" в 18 млн. фунтов по полузащитнику "Лидса" Джеку Харрисону было отклонено. (Football Insider)
"Ноттингем Форест" задумывается о покупке нападающего "Уотфорда" Эммануэля Денниса, за которого "шершни" хотят около 25 млн. фунтов. (Daily Mail)
"Вест Хэм" предпочитает приобрести нападающего "Блэкберна" Бена Бреретона Диаса вместо Дуайта Макнила из "Бернли". (Daily Mail)
Полузащитник "Астон Виллы" Кэрни Чуквуэмека не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт и вызывает интерес у "Барселоны". (Sky Sports)
"Вилла" и "Лестер" проявляют интерес к ивуарийскому полузащитнику ПСВ Ибраиму Сангаре. (Football Insider)
"Брайтон" хочет подписать свободным агентом бывшего полузащитника "Хоффенхайма" Флориана Гриллича. (The Athletic)
Другое
Бывший нападающий "Ливерпуля" Садио Мане был признан Игроком Года в Африке второй раз подряд. (BBC)
Сенегалец Пап Матар Сарр из "Тоттенхэма" стал лучшим молодым игроком в Африке. (BBC)
"Ливерпуль" монтирует новую 300-тонную крышу над "Энфилдом". (Daily Mail)
Боксер Тайсон Фьюри стал спонсором "Моркама" из Лиги Один на сезон 2022/23. (Evening Standard)
22.07.2022 11:00
Просмотров: 2324
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кто то знает откуда эта шерсть под ником great-alexander???
Где живет, соц сети есть этого ослаеба?
(ответить)
Херсон наш! С 15 сентября в составе РФ!
(ответить)
амеры сказали, что все хаймарсы на месте, как конашенков высрал, что уничтожено 4 единицы оруууууууу
Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга (https://t.me/mod_russia/17853) заявило об уничтожении четырех РСЗО HIMARS в период с 5 по 20 июля. В Украине и в США это отрицают (https://t.me/meduzalive/65089)
(ответить)
Кундэ!!!! Наш!?
(ответить)
оо вот уже и грязная цыганка юлька прибежала которая даже базовый английский не знает, п3дц))
(ответить)
Тупо оревооо
https://youtu.be/ASndlvhI8p0
(ответить)
Выше происходит спаривание свинособаки с свинопетухом, посмотрите на этих конченных))))
(ответить)
Украинские военные, переодетые в российскую форму с георгиевскими лентами, подготовили провокацию против российских военнослужащих в Славянске в Донбассе, сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, военнослужащие ВСУ «демонстративно грабили частные дома и применяли физическое насилие к мирным жителям». Происходящее фотографировали и снимали на видео «специалисты информационно-психологических операций ВСУ».
Вот так они воюют, строго по заветам Арестовича и Ко.
(ответить)
Ахахаха, хохлы запустили в продажу вышиватки с изображением байрактара, вписанным в узор)))
(ответить)
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — заявил депутат и экс-спикер Верховной рады, а также бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Вот она вся суть нынешней хохло власти - в открытую государственный деятель призывает к воровству.
(ответить)
Европейский союз «в последнюю минуту» отклонил предложение о введении санкций против российского металлургического предприятия «ВСМПО-Ависма», крупнейшего в мире производителя титана, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.
«ВСМПО-Ависма» является важным поставщиком для авиастроительной корпорации Airbus, которая ранее призывала ЕС воздержаться от запрета на импорт титана из России, отмечает газета.
Ничего нового, опять ЕС ссут себе в штаны и не могут разобраться со своими шальными санкциями.
(ответить)
За период с 5 по 20 июля Вооружённые силы России уничтожили четыре РСЗО HIMARS и одну транспортно-заряжающую машину, заявили в российском Минобороны.
«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Отмечается, что две машины уничтожены у Малотарановки, одна — у Красноармейска и четвёртая — у Константиновки.
(ответить)
На рынках Москвы стоят наёмники Нато тоже
(ответить)
хохлы хохлы
а чо у Вас с гривной случилось?
чего она потеряла 25% как украина своих территорий хахахах
(ответить)
это были не украинцы, а переодетые наёмники нато
Война. Сто сорок восьмой день. Фотографии. Российские войска обстреляли рынок в Харькове и школу в Краматорске. Мирные жители продолжают погибать
(ответить)
а ведь лемразь орала с хохлов на основании рассуждений isw оруууууууу
ISW: российские войска до сих пор не взяли высоты вокруг Северска, скорее всего не смогут взять Славянск и Бахмут
Наиболее заметные выводы из ежедневной аналитической сводки вашингтонского Института изучения войны (ISW) (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-21):
Российские атаки на Северск с востока 21 июля оставались ограниченными и безуспешными. Прокремлевский телеграм-канал Readovka даже сообщил, что российские войска до сих пор не овладели господствующими над Северском высотами, что делает их уязвимыми перед украинской артиллерией с укрепленных позиций.
Попытки наступления на Бахмут также были безуспешными.
В целом темп российского наступления мало отличается от того, что было во время официально объявленной Россией "оперативной паузы" 7-16 июля. Это укрепляет аналитиков ISW в уверенности, что взять Бахмут и Славянск российская армия не сможет.
На южном направлении ISW обратило внимание на неудачную российскую атаку в районе Андреевки и в направлении Лозового в Херсонской области. Это означает, что у украинцев по-прежнему остается плацдарм на реке Ингулец.
(ответить)
"Барселона" переключится на защитника "Сити" Эмерика Лапорта, если проиграет борьбу "Челси" за Жюля Кунде из "Севильи". (Fichajes)
Источник: http://fapl.ru/posts/94484/?c=1
Жаль, если Барса этого косячника Кунде подпишет, Торреса бы к Хави лучше.
(ответить)
Астановитесь.
Читайте Священное писание.
Источник: http://fapl.ru/posts/91673/?c=1#c7515976
(ответить)
У "Челси" возникли сложности с избавлением от игроков вроде Кепы Аррисабалаги, Тимо Вернера, Мичи Батшуайи и Росса Баркли. (The Telegraph)
Вот что значит Грановская ушла.
(ответить)
Pys
@CFCPys
·
14 ч
🚨 Barcelona asked Kounde to travel to Portugal and he did, this is a huge signal from the player, Chelsea are not happy with his decision. (
@gerardromero
шо с ёблами, пенсопитеки? уехехе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий