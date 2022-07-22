Стерлинг объяснил, что его "заинтриговало" в "Челси"

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг объяснил, чем его привлек клуб со "Стэмфорд Бридж".

На прошлой неделе "Челси" подтвердил приобретение Стерлинга из "Манчестер Сити" за 50 миллионов фунтов. В своем бывшем клубе Рахим имел возможность регулярно выигрывать трофеи, однако 27-летний англичанин убежден, что сможет побеждать и с командой Томаса Тухеля.



"За последние два года вы, парни, поучаствовали в четырех-пяти финалах, вы прогрессировали, вы выиграли Лигу Чемпионов и теперь нацелены на титул Премьер-Лиги. Это нечто, что заинтриговало меня после разговора с клубом".



"Меня действительно подкупило то, в каком направлении вы, парни, двигаетесь. Я просто почувствовал, что здесь мое место. Я просто думаю, что это идеальная платформа для меня".



"Этот клуб уже обладает победным духом, но продолжать побеждать каждый год, выигрывать все больше и больше трофеев, развивать успех предыдущего сезона — это то, что делают тренеры топ-уровня вроде Томаса. С ними не бывает, что ты делаешь это в один год, а затем устраиваешь себе передышку на следующий. Ты должен делать это снова и снова, и это восхищает меня", — сообщил Стерлинг Chelsea TV.