Стерлинг объяснил, что его "заинтриговало" в "Челси"

Рахим Стерлинг Вингер "Челси" Рахим Стерлинг объяснил, чем его привлек клуб со "Стэмфорд Бридж".

На прошлой неделе "Челси" подтвердил приобретение Стерлинга из "Манчестер Сити" за 50 миллионов фунтов. В своем бывшем клубе Рахим имел возможность регулярно выигрывать трофеи, однако 27-летний англичанин убежден, что сможет побеждать и с командой Томаса Тухеля.

"За последние два года вы, парни, поучаствовали в четырех-пяти финалах, вы прогрессировали, вы выиграли Лигу Чемпионов и теперь нацелены на титул Премьер-Лиги. Это нечто, что заинтриговало меня после разговора с клубом".

"Меня действительно подкупило то, в каком направлении вы, парни, двигаетесь. Я просто почувствовал, что здесь мое место. Я просто думаю, что это идеальная платформа для меня".

"Этот клуб уже обладает победным духом, но продолжать побеждать каждый год, выигрывать все больше и больше трофеев, развивать успех предыдущего сезона — это то, что делают тренеры топ-уровня вроде Томаса. С ними не бывает, что ты делаешь это в один год, а затем устраиваешь себе передышку на следующий. Ты должен делать это снова и снова, и это восхищает меня", — сообщил Стерлинг Chelsea TV.


Метки Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.07.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 22.07.2022 11:43 # mixmaster
    особенно мне понравились проигранные финалы кубка ФА и суперкубка)

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  2. vals1702 22.07.2022 11:16 # vals1702
    Фунтик сбежал от Пепки. С шарлатаном сложно ладить - говночеловек

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  3. stalker2005 22.07.2022 10:55 # stalker2005
    Как эта дешевая чумазая проститутка бесит....его везде интриговало что в Ливерпуле ,что в Сити....

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  4. felix-the-cat 22.07.2022 10:33 # felix-the-cat
    315 тысяч фунтов неделю + бонусы его заинтересовало и 5+1 контракт)) ухаахах

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  5. true-manc 22.07.2022 10:17 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  6. sausage 22.07.2022 10:15 # sausage
    Ага, а в Сити значит всего этого не было?) Нормально.

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  7. slash-lfc 22.07.2022 10:05 # slash-lfc
    Потому в Ливерпуль изначально хотел перейти ахахахахахахах.

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