Стерлинг объяснил, что его "заинтриговало" в "Челси"
Вингер "Челси" Рахим Стерлинг объяснил, чем его привлек клуб со "Стэмфорд Бридж".
На прошлой неделе "Челси" подтвердил приобретение Стерлинга из "Манчестер Сити" за 50 миллионов фунтов. В своем бывшем клубе Рахим имел возможность регулярно выигрывать трофеи, однако 27-летний англичанин убежден, что сможет побеждать и с командой Томаса Тухеля.
"За последние два года вы, парни, поучаствовали в четырех-пяти финалах, вы прогрессировали, вы выиграли Лигу Чемпионов и теперь нацелены на титул Премьер-Лиги. Это нечто, что заинтриговало меня после разговора с клубом".
"Меня действительно подкупило то, в каком направлении вы, парни, двигаетесь. Я просто почувствовал, что здесь мое место. Я просто думаю, что это идеальная платформа для меня".
"Этот клуб уже обладает победным духом, но продолжать побеждать каждый год, выигрывать все больше и больше трофеев, развивать успех предыдущего сезона — это то, что делают тренеры топ-уровня вроде Томаса. С ними не бывает, что ты делаешь это в один год, а затем устраиваешь себе передышку на следующий. Ты должен делать это снова и снова, и это восхищает меня", — сообщил Стерлинг Chelsea TV.
22.07.2022 10:00
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Последние комментарии:
особенно мне понравились проигранные финалы кубка ФА и суперкубка)
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Фунтик сбежал от Пепки. С шарлатаном сложно ладить - говночеловек
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Как эта дешевая чумазая проститутка бесит....его везде интриговало что в Ливерпуле ,что в Сити....
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315 тысяч фунтов неделю + бонусы его заинтересовало и 5+1 контракт)) ухаахах
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КОРОЛЬ!!!
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Ага, а в Сити значит всего этого не было?) Нормально.
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Потому в Ливерпуль изначально хотел перейти ахахахахахахах.
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