Тен Хаг объяснил, почему МЮ покупает игроков из Голландии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, почему этим летом покупает игроков из Голландии.

Этим летом, помимо подписанного свободным агентом поигравшего в Голландии Кристиана Эриксена, "Юнайтед" также приобрел Тирелла Маласиа из "Фейеноорда" и согласовал покупку Лисандро Мартинеса из "Аякса".



С переходом к "красным дьяволам" связывают ряд других игроков из Эредивизии, включая Брайана Бробби и Антони, и некоторым болельщикам кажется, что голландский чемпионат — не то место, где Тен Хаг должен искать усиление, однако Эрик может это объяснить.



"Я бы хотел покупать английских игроков, потому что, думаю, имеет значение только один критерий — соотношение цены и качества. Но похоже на то, что английские игроки довольно дороги. Это факт, который нельзя отрицать. В конце концов важнее всего мастерство", — цитирует Тен Хага Manchester Evening News.