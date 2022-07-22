Варан не жалеет о переходе в "Юнайтед"

Защитник Рафаэль Варан заявил, что не жалеет о своем решении перейти в "Манчестер Юнайтед".

Прошлым летом Варан покинул "Реал", который впоследствии выиграл Лигу Чемпионов, и отправился в "Юнайтед", который остался без трофеев и финишировал только шестым в Премьер-Лиге.



Из-за сочетания травм и неважной формы команды Рафаэль никак не может назвать свой дебютный английский сезон успешным, однако 29-летний француз не считает, что совершил ошибку.



"Жалею ли я о своем решении? Нет, абсолютно нет".



"В футболе ты должен ставить перед собой испытания и стараться стать лучше. После 10 лет на одном месте я хотел попробовать что-нибудь новое".



"Премьер-Лига абсолютно великолепна, а "Манчестер Юнайтед" — великий клуб. Я принял это решение, не сомневаясь", — сообщил Варан BBC.