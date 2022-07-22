Антони Мартиаль не покинет МЮ летом
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль не покинет клуб этим летом.
26-летний француз разочаровывающим образом провел сезон 2021/22, забив только два гола и отдав одну результативную передачу в 23 матчах за "Юнайтед" и "Севилью", которая брала его в аренду на вторую половину кампании.
Столь невыразительный сезон породил слухи о том, что Антони покинет "Олд Траффорд" этим летом, уйдя снова в аренду или по постоянному трансферу.
Однако The Guardian утверждает, что во время предсезонного периода Мартиалю удалось произвести впечатление на главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, и тот решил сохранить Антони.
На решение Тен Хага насчет Мартиаля также повлияла ситуация с Криштиану Роналду, который порывается покинуть "Юнайтед" этим летом.
22.07.2022 07:00
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