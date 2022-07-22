Антони Мартиаль не покинет МЮ летом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль не покинет клуб этим летом.

26-летний француз разочаровывающим образом провел сезон 2021/22, забив только два гола и отдав одну результативную передачу в 23 матчах за "Юнайтед" и "Севилью", которая брала его в аренду на вторую половину кампании.



Столь невыразительный сезон породил слухи о том, что Антони покинет "Олд Траффорд" этим летом, уйдя снова в аренду или по постоянному трансферу.



Однако The Guardian утверждает, что во время предсезонного периода Мартиалю удалось произвести впечатление на главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, и тот решил сохранить Антони.



На решение Тен Хага насчет Мартиаля также повлияла ситуация с Криштиану Роналду, который порывается покинуть "Юнайтед" этим летом.