Клопп уверен, что покер против "РБ Лейпциг" поможет Нуньесу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что своим покером против "РБ Лейпциг" нападающий Дарвин Нуньес облегчит оказываемое на него давление.

В четверг Нуньес, купленный у "Порту" по сделке стоимостью 85 миллионов фунтов, поспособствовал победе 5:0 над "РБ Лейпциг" в предсезонном матче.



Этим покером Дарвин реабилитировался за свои промахи в товарищеских встречах с "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас", и Клопп рад, что его подопечный смог на время заткнуть своих скептиков.



"Все мы думаем, что игроки не чувствуют никакого давления или вроде того, когда за них платишь большие деньги. Все все мы человеческие создания, и когда твое первое касание далеко от идеала, тогда тебя внезапно начинают критиковать..."



"Это поколение игроков читает социальные сети, что не слишком умно, но они делают это. И тут вокруг тебя начинается какая-то суета".



"Конечно, это лучший способ остановить такого рода разговоры. Он другой нападающий, нежели мы имеем или имели, но он действительно хорош", — цитирует Клоппа The Independent.