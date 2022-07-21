Роналду готов отказаться от 30% зарплаты ради ухода и МЮ
Нападающий Криштиану Роналду согласен на 30-процентное понижение зарплаты ради ухода из "Манчестер Юнайтед".
Пока Роналду продолжает игнорировать тренировки с "Юнайтед" и готовится к сезону 2022/23 индивидуально, агент 37-летнего португальца Жорже Мендеш активно ищет новое пристанище для своего клиента.
Как сообщает CBS Sports, Мендеш дал понять заинтересованным клубам, что Роналду готов пойти на существенное понижение своей текущей зарплаты и довольствоваться 300,000 фунтов в неделю.
Впрочем, даже такая зарплата не по зубам "Атлетико", считающегося главным претендентом на Криштиану, от приглашения которого ранее отказались "Челси", ПСЖ, "Бавария" и "Реал".
Утверждается, что Мендеш предлагал услуги Роналду даже "Барселоне", пока каталонский клуб не приобрел у "Баварии" Роберта Левандовски.
В данный момент никто из клубов не близок к покупке Роналду, а позиция "Юнайтед" остается неизменной: Криштиану не продается.
21.07.2022 23:00
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