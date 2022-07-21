"Ноттингем Форест" подписал Лингарда

Джесси Лингард Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" объявил о переходе в клуб свободным агентом бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Учитывая детскую и юношескую часть своей карьеры, Лингард посвятил "Юнайтед" 22 года, однако контракт Джесси с родным клубом истек в конце июня.

Лингарда сватали в "Вест Хэм", "Эвертон" и "Тоттенхэм", а также связывали с переездом в МЛС и Саудовскую Аравию, однако 29-летний игрок сборной Англии сделал свой выбор в пользу "Форест".

Сегодня "лесники" объявили о подписании однолетнего контракта с Лингардом, который получил на "Сити Граунд" престижный 10-й номер и внушительную зарплату в 200,000 фунтов неделю.

Как отмечает Sky Sports, контракт Лингарда не предполагает опцию продления, а значит следующим летом Джесси вновь может стать свободным агентом.

За плечами у Лингарда свыше 230 проведенных матчей за "Юнайтед", вместе с которым он выигрывал Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы. За сборную Джесси провел 32 поединка.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. warham 21.07.2022 22:34 # warham
    Орууууууу

    Буряты в Рассии спизженные унитазы сдают в супермаркет для оплаты коммунальных услуг.

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  2. gameboy 21.07.2022 22:34 # gameboy
    Привет полупокеры, киньте пару нулей на сбер по братски
    +79199677980

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  3. chelsea88 21.07.2022 22:27 # chelsea88
    Ноттингем 2 Лч

    Никчёмный гейклуб аснл 0

    (ответить)

  4. hunter022 21.07.2022 22:27 # hunter022
    Британцы обнаружили у себя в магазинах новое "экономное" средство - гель для мытья посуды + шампунь + гель для душа 3 в 1

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  5. felix-the-cat 21.07.2022 22:21 # felix-the-cat
    Ноттингем 2 Лч

    Сити 0

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  6. mancunia-planet 21.07.2022 22:09 # mancunia-planet
    200 косарей в неделю откуда блеать, форест какойто
    Остальной мир просто бомжи по сравнению с Англией

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  7. staryi-eblan 21.07.2022 22:06 # staryi-eblan
    Просто хирейю с выбора Лингарда. У него был шанс вернуться в Хэм и продолжать бомбить там, где у него стало получаться хорошо, а вместо этого выбрал подвальных чуханов.

    В любом случае, свои голы Пенсам и Картонке еще отгрузит

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  8. lexa-arsenal 21.07.2022 22:05 # lexa-arsenal
    Нуньеса купили для кучи голов, ведь Ливерпулю как то нужно поддерживать статус почётных жопонюхов чемпиона

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  9. narcot 21.07.2022 22:00 # narcot
    зато рубль крепкий орууууууууу



    Levi’s в России теперь называется JNS. Изменилось не только название, но и цены. Если раньше джинсы стоили 11 900&#8381;, то теперь их продают за 17 500&#8381;. Также подорожали и майки — с 7200&#8381; до 10 500&#8381;.

    Мамонты купят

    (ответить)

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