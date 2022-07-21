"Ноттингем Форест" подписал Лингарда

Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" объявил о переходе в клуб свободным агентом бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Учитывая детскую и юношескую часть своей карьеры, Лингард посвятил "Юнайтед" 22 года, однако контракт Джесси с родным клубом истек в конце июня.



Лингарда сватали в "Вест Хэм", "Эвертон" и "Тоттенхэм", а также связывали с переездом в МЛС и Саудовскую Аравию, однако 29-летний игрок сборной Англии сделал свой выбор в пользу "Форест".



Сегодня "лесники" объявили о подписании однолетнего контракта с Лингардом, который получил на "Сити Граунд" престижный 10-й номер и внушительную зарплату в 200,000 фунтов неделю.



Как отмечает Sky Sports, контракт Лингарда не предполагает опцию продления, а значит следующим летом Джесси вновь может стать свободным агентом.



За плечами у Лингарда свыше 230 проведенных матчей за "Юнайтед", вместе с которым он выигрывал Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы. За сборную Джесси провел 32 поединка.