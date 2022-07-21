"Ноттингем Форест" подписал Лингарда
Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" объявил о переходе в клуб свободным агентом бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.
Учитывая детскую и юношескую часть своей карьеры, Лингард посвятил "Юнайтед" 22 года, однако контракт Джесси с родным клубом истек в конце июня.
Лингарда сватали в "Вест Хэм", "Эвертон" и "Тоттенхэм", а также связывали с переездом в МЛС и Саудовскую Аравию, однако 29-летний игрок сборной Англии сделал свой выбор в пользу "Форест".
Сегодня "лесники" объявили о подписании однолетнего контракта с Лингардом, который получил на "Сити Граунд" престижный 10-й номер и внушительную зарплату в 200,000 фунтов неделю.
Как отмечает Sky Sports, контракт Лингарда не предполагает опцию продления, а значит следующим летом Джесси вновь может стать свободным агентом.
За плечами у Лингарда свыше 230 проведенных матчей за "Юнайтед", вместе с которым он выигрывал Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы. За сборную Джесси провел 32 поединка.
21.07.2022 22:00
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Орууууууу
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Привет полупокеры, киньте пару нулей на сбер по братски
+79199677980
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Ноттингем 2 Лч
Никчёмный гейклуб аснл 0
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Британцы обнаружили у себя в магазинах новое "экономное" средство - гель для мытья посуды + шампунь + гель для душа 3 в 1
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Ноттингем 2 Лч
Сити 0
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200 косарей в неделю откуда блеать, форест какойто
Остальной мир просто бомжи по сравнению с Англией
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Просто хирейю с выбора Лингарда. У него был шанс вернуться в Хэм и продолжать бомбить там, где у него стало получаться хорошо, а вместо этого выбрал подвальных чуханов.
В любом случае, свои голы Пенсам и Картонке еще отгрузит
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зато рубль крепкий орууууууууу
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