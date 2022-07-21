"Вест Хэм" предложил свыше 34 млн. фунтов за Скамакку

Джанлука Скамакка "Вест Хэм" предложил свыше 34 миллионов фунтов за нападающего "Сассуоло" и сборной Италии Джанлуку Скамакку.

Приглашение нападающего в помощь Мичейлу Антонио является одним из приоритетов для главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса на летнее трансферное окно.

Перебрав ряд вариантов, "молотобойцы" остановились на Скамакке. Как сообщает Sky Sports, два клуба провели "позитивные переговоры", следствием которых стало выдвинутое лондонцами предложение.

Однако "Сассуоло" оценивает 23-летнего итальянца, забившего 16 голов в 36 матчах Серии А прошлого сезона, дороже — в 42.6 млн. фунтов.

Добавим, этим летом "Вест Хэм" пока усилился лишь защитником Найефом Агердом и полузащитником Флинном Даунсом, а также выкупил голкипера Альфонса Ареоля после сезона аренды.


Метки Вест Хэм, Сассуоло, Скамакка

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. virgil-van-putin 21.07.2022 21:44 # virgil-van-putin
    Это же Ривалдо?!!!!

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  2. jirrort 21.07.2022 21:15 # jirrort
    Скамомакака должен играть в другой команде.

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