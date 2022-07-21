"Барселона" просит Кунде не спешить с переходом в "Челси"
"Барселона" не теряет надежды увести защитника "Севильи" Жюля Кунде из под носа у "Челси".
Накануне "Челси" улучшил свое предложение по Кунде до 55 миллионов фунтов и надеется, что этого будет достаточно для заключения сделки.
И хотя сам Жюль уже согласовал условия пятилетнего контракта с "синими", The Guardian утверждает, что "Барселона" все еще надеется перехватить игрока сборной Франции.
Главный тренер "Барселоны" Хави является большим поклонником таланта Кунде, и каталонский клуб попросил Жюля не спешить с переездом в Лондон.
"Барселона" надеется, что сможет поправить свое финансовое положение, заложив часть прав на свою атрибутику, и сделает сопоставимое с "Челси" предложение.
Добавим, ранее этим летом "Барселона" опередила "Челси" в борьбе за вингера Рафинью.
21.07.2022 20:00
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Последние комментарии:
"Барселона" надеется, что сможет поправить свое финансовое положение, заложив часть прав на свою атрибутику, и сделает сопоставимое с "Челси" предложение.
С этим к Лэмпарду.
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Топово канеш баварка с барсой перехватывают у челси в это ТО.
Хотя кунде особо не жалко упустить за такой прайс в отличии от рафиньи и де лигта.
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"Барселона" надеется, что сможет поправить свое финансовое положение, заложив часть прав на свою атрибутику, и сделает сопоставимое с "Челси" предложение.
Источник: http://fapl.ru/posts/94475/?c=1
это пиздец, барса ебанулась
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Мы помним, что произошло после того, как то же самое было сказано Рафиньи))))))
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