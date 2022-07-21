"Барселона" просит Кунде не спешить с переходом в "Челси"

"Барселона" не теряет надежды увести защитника "Севильи" Жюля Кунде из под носа у "Челси".

Накануне "Челси" улучшил свое предложение по Кунде до 55 миллионов фунтов и надеется, что этого будет достаточно для заключения сделки.



И хотя сам Жюль уже согласовал условия пятилетнего контракта с "синими", The Guardian утверждает, что "Барселона" все еще надеется перехватить игрока сборной Франции.



Главный тренер "Барселоны" Хави является большим поклонником таланта Кунде, и каталонский клуб попросил Жюля не спешить с переездом в Лондон.



"Барселона" надеется, что сможет поправить свое финансовое положение, заложив часть прав на свою атрибутику, и сделает сопоставимое с "Челси" предложение.



Добавим, ранее этим летом "Барселона" опередила "Челси" в борьбе за вингера Рафинью.