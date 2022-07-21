"Барселона" просит Кунде не спешить с переходом в "Челси"

Жюль Кунде "Барселона" не теряет надежды увести защитника "Севильи" Жюля Кунде из под носа у "Челси".

Накануне "Челси" улучшил свое предложение по Кунде до 55 миллионов фунтов и надеется, что этого будет достаточно для заключения сделки.

И хотя сам Жюль уже согласовал условия пятилетнего контракта с "синими", The Guardian утверждает, что "Барселона" все еще надеется перехватить игрока сборной Франции.

Главный тренер "Барселоны" Хави является большим поклонником таланта Кунде, и каталонский клуб попросил Жюля не спешить с переездом в Лондон.

"Барселона" надеется, что сможет поправить свое финансовое положение, заложив часть прав на свою атрибутику, и сделает сопоставимое с "Челси" предложение.

Добавим, ранее этим летом "Барселона" опередила "Челси" в борьбе за вингера Рафинью.


Метки Барселона, Кунде, Севилья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.07.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 21.07.2022 20:37 # shakur
    "Барселона" надеется, что сможет поправить свое финансовое положение, заложив часть прав на свою атрибутику, и сделает сопоставимое с "Челси" предложение.

    С этим к Лэмпарду.

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  2. slavik92 21.07.2022 20:35 # slavik92
    Топово канеш баварка с барсой перехватывают у челси в это ТО.
    Хотя кунде особо не жалко упустить за такой прайс в отличии от рафиньи и де лигта.

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  3. skydreams 21.07.2022 20:18 # skydreams
    "Барселона" надеется, что сможет поправить свое финансовое положение, заложив часть прав на свою атрибутику, и сделает сопоставимое с "Челси" предложение.


    Источник: http://fapl.ru/posts/94475/?c=1

    это пиздец, барса ебанулась

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  4. takernotagiver 21.07.2022 20:02 # takernotagiver
    Мы помним, что произошло после того, как то же самое было сказано Рафиньи))))))

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