Лэмпард предупредил "Эвертон" насчет борьбы за выживание

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард предупредил, что его команда может быть снова вовлечена в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.

Прошлый сезон "Эвертон" завершил только в четырех очках над зоной вылета, поэтому Лэмпард требует как приобретений, так и прогресса от имеющихся игроков.



По мнению Фрэнка, поражение 4:0 от "Миннесота Юнайтед" из МЛС в предсезонном матче лишь подчеркивает проблемы "ирисок".



"Игроки должны помнить, что большую часть прошлого сезона мы сражались за выживание. Мы пережили удивительный вечер (когда в мае победили "Кристал Пэлас") и совершили удивительный рывок, но когда сезон закончился, я очень быстро об этом забыл, и игроки должны забыть тоже, потому что мы оказались вовлечены в борьбу за выживание не без причины".



"И если мы не хотим снова оказаться в этой ситуации, мы должны стать лучше, и я должен стать лучше".



"Это поражение лишь подчеркивает, что нам нужно сделать с составом, потому что мы должны быть сильнее, нежели увидели", — цитирует Лэмпарда The Guardian.