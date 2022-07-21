Тухель "не понимает" жалоб Вернера
Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил недоумение по поводу недавнего высказывания своего нападающего Тимо Вернера.
Ранее на текущей неделе Вернер намекнул на возможный уход из "Челси", выразив недовольство количеством игровых минут.
Однако Тухель не понимает, как 26-летний немец, имея зарплату в 270,000 фунтов в неделю, позволяет себе жаловаться.
"Я удивлен. Будь я молодым парнем, у которого есть контракт с "Челси", я был бы очень счастлив. Я был бы одним из счастливейших людей на планете".
"Он должен заслужить свое игровое время, он должен показывать свое мастерство, он должен сражаться за свое место в составе и удерживать его".
"Я был бы одним из счастливейших людей на планете, имея контракт с "Челси". Если он сказал это, то я не понимаю его", — цитирует Тухеля talkSPORT.
21.07.2022 18:00
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270 ухахахахахахахахах теперь понятно почему это дерьмо ушло в членси ухахаххахаха после того как колбаса его послала
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Очуметь! 270 тысяч в неделю! Понятное дело, почему он предпочёл в своё время Ливерпулю Челси. Мы даже благодарны)
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«Будь я молодым парнем, у которого есть контракт с "Челси", я был бы очень счастлив»
Ппц ор, лукака имел 500к в неделю и был абсолютно несчастлив в этой помойке. мб стоит задуматься, какой клубишко пытается выгораживать эта тень Клоппа…
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За такие слова он должен жить на базе и отрабатывать завершающие удары 24/7
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