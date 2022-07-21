Тухель "не понимает" жалоб Вернера

Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил недоумение по поводу недавнего высказывания своего нападающего Тимо Вернера.

Ранее на текущей неделе Вернер намекнул на возможный уход из "Челси", выразив недовольство количеством игровых минут.



Однако Тухель не понимает, как 26-летний немец, имея зарплату в 270,000 фунтов в неделю, позволяет себе жаловаться.



"Я удивлен. Будь я молодым парнем, у которого есть контракт с "Челси", я был бы очень счастлив. Я был бы одним из счастливейших людей на планете".



"Он должен заслужить свое игровое время, он должен показывать свое мастерство, он должен сражаться за свое место в составе и удерживать его".



"Я был бы одним из счастливейших людей на планете, имея контракт с "Челси". Если он сказал это, то я не понимаю его", — цитирует Тухеля talkSPORT.