"Севилья" не взяла Кунде на тренировочный сбор

Защитник Жюль Кунде приблизился к переходу в "Челси", не поехав с "Севильей" на тренировочный сбор в Португалии.

Напомним, накануне "Челси" улучшил свое предложение о покупке Кунде до 55 миллионов фунтов. При этом с самим Жюлем, как сообщает Sky Sports, "синие" договорились еще в июне.



А сейчас стало известно, что Кунде не попал в число 31 игрока, которых "Севилья" берет с собой в Португалию в рамках подготовки к новому сезону.



Это решение "Севильи" говорит о том, что 23-летний француз, которого также хотела заполучить "Барселона", близок к уходу из клуба. Окончательно трансфер может быть согласован в ближайшие 24 часа.