Роналду не вернется в "Реал"

"Реал" стал очередным большим клубом, отказавшимся от приглашения нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Как известно, Роналду продолжает игнорировать тренировки с "Юнайтед" и настаивает на уходе из клуба, где он оказался лишен возможности выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Ранее в июле стало известно, что "Челси", ПСЖ и "Бавария" не будут приглашать Криштиану, а теперь такое же решение в отношении 37-летнего португальца принял "Реал", утверждает Marca.



Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, забив 450 голов в 438 матчах и четыре раза выиграв Лигу Чемпионов, однако статус легенды клуба не обеспечил Криштиану возможности вернуться в Мадрид.